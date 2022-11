Mais mais mais… mais, mais que vois-je ? Un Apéro TrashTalk consacré aux… Kings ? Pour dire qu’ils sont… bons ? Et qu’ils… gagnent ? Wow, je crois qu’après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.

TrashTalk Curse : phénomène étrange mais noté à de nombreuses reprises, qui veut qu’une équipe se mette à perdre dès qu’on dit qu’elle gagne, et inversement.

S’il te plaît, ô Dieu du TrashTalk Curse, épargne ces Kings, tellement excitants depuis le début de saison, à tel point qu’on a presque envie de croire à un exploit en avril, à tel point que comme chaque année à une période donnée… nos têtes se remplissent de rêves que l’on sait utopiques. S’il te plait, ô Dieu du TrashTalk Curse, fais en sorte que ce soir les Kings s’imposent face à Memphis et se fassent les spécialistes du Contre Curse. Attaque de feu, leaders présents et collectif séduisant, cinquième place à l’Ouest, ambition, sourires, groupe qui vite bien… on croit rêver à Sacramento mais pour la première fois depuis 17 ans on vient de gagner six matchs de suite, ça ce sont des faits.

On se penche donc sans plus attendre sur ces Kings, en espérant – pour eux – ne pas avoir déjà inversé la tendance. Allez, apéro, sur les Kings putain, les Kings !