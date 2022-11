Après les Cavs, les Bulls, les Wolves ou encore les Kings dernièrement, place désormais aux champions en titre. Les Warriors vont mieux, les Warriors se sont remis à gagner, alors on envoie tout ça dans un bon vieil apéro des familles histoire de disséquer la forme des Splash Brothers. Let’s go ?

TrashTalk Curse : phénomène étrange mais noté à de nombreuses reprises, qui veut qu’une équipe se mette à perdre dès qu’on dit qu’elle gagne, et inversement.

Cinq victoires sur les six derniers matchs, et un retour dans le Top 8 à l’Est avant un déplacement ce soir chez des Mavs qui ne vont pas forts. Stephen Curry qui n’a plus besoin d’en coller 50 pour garder son équipe en vie, Klay Thompson qui a arrêté de squatter Twitter et qui se concentre sur le ballon, et même Draymond Green s’est rappelé qu’au basket on pouvait aussi shooter. Bref ça va beaucoup mieux pour les Warriors depuis une grosse dizaine de jours, et même si certains maux doivent être guéris au plus vite (les rotations mamène), on sent quand même que la machine se lance tranquillement.

On préfère vous prévenir, le simple fait de sortir cette vidéo devrait avoir pour conséquence une série de quatre défaites à venir. Oui, on vous aura prévenu.