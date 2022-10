Intéressant en tant que rookie, très kiffant en tant que sophomore, Tyrese Maxey va aborder sa troisième saison NBA avec des ambitions autant individuelles que collectives. Et s’il parvient à franchir un nouveau cap dans sa progression, c’est toute l’équipe des Sixers qui pourrait être très difficile à aller chercher.

Si vous faites un sondage auprès des fans de Philadelphie pour savoir qui est leur chouchou, y’a de bonnes chances pour que le nom de Tyrese Maxey revienne à de nombreuses reprises. Pendant les périodes de turbulence qui ont caractérisé les deux dernières saisons des Sixers, le jeunot sélectionné en 21e position de la Draft NBA 2020 a souvent représenté un rayon de soleil. Durant les Playoffs 2021, il a montré qu’il n’avait pas peur des grands moments malgré l’élimination de Philly face aux Hawks en demi-finale de conférence. La saison dernière, Maxey a explosé pendant que Ben Simmons et les Sixers étaient en conflit, à tel point qu’il a terminé sixième dans la course au Most Improved Player. Son coach Doc Rivers l’a dit lui-même récemment, Tyrese n’est « jamais dans un mauvais jour ». Il est toujours là, avec la patate et surtout la volonté de progresser en bossant comme un mort de faim. Talent, éthique de travail, comportement exemplaire et gros potentiel, Maxey coche déjà énormément de cases du haut de ses 21 ans, et ce n’est donc pas très étonnant qu’il soit entré dans la catégorie des joueurs intransférables pendant sa campagne sophomore.

En plus de tout ça, après l’arrivée de James Harden dans la ville de l’amour fraternel lors de la trade deadline de février 2022, Maxey a montré une remarquable capacité d’adaptation. Devenu starter en l’absence de Ben Simmons et assurant à la fois au scoring et à la distribution, Tyrese a logiquement laissé plus souvent la gonfle au Barbu, qui est juste l’un des attaquants les plus doués de l’histoire. Et dans ce rôle de troisième option derrière Joel Embiid et Harden, il a clairement brillé. En l’espace de 24 matchs, il a vu ses statistiques au scoring grimper (de 16,9 à 18,7 points) tout comme son efficacité offensive, qui a véritablement atteint des sommets (52,3% de réussite au tir, 48% à 3-points, 85% aux lancers-francs) entre fin février et mi-avril.

« Quand James est arrivé, j’avais une vision claire par rapport à quand je devais être agressif pour scorer et à quel moment je devais être agressif afin de créer pour les autres. Je pense que ça m’a vraiment aidé, et j’ai pu m’épanouir dans mon jeu. » – Tyrese Maxey

Moins playmaker mais plus scoreur et dans de meilleures dispositions pour utiliser ses énormes qualités de vitesse en transition, Maxey est encore monté plus haut en Playoffs, où il est carrément devenu le deuxième meilleur marqueur des Sixers (20,8 points de moyenne) pendant que James Harden était dans le dur. On se rappelle notamment de ses 38 pions lors du tout premier match face aux Raptors, mais aussi de certaines de ses grosses perfs dans la série perdue face au Heat. Tout ça pour dire que la pente est ultra ascendante, et qu’on est en droit d’attendre de grandes choses de sa part d’autant plus qu’il a pu bien bosser ses automatismes avec Harden au cours de l’intersaison.

The @sixers were powered by the amazing play of @TyreseMaxey (38 PTS) in their Game 1 victory! 🔥 38 PTS (14/21 FGM), 5 3PM 🔥 Game 2: RAPTORS vs. SIXERS

Monday, 7:30pm/et on TNT#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/jtGD422bwx — NBA (@NBA) April 17, 2022

Si Joel Embiid reste évidemment le numéro 1 à Philadelphie, si Ramesse fait tout pour tenter de retrouver son top niveau, l’ascension de Tyrese Maxey est peut-être ce qui permettra aux Sixers d’enfin franchir le cap des demi-finales de Conférence Est cette saison. Ce serait assez ironique de voir un jeunot d’à peine 21 piges casser ce plafond de verre qui empêche Philly d’atteindre les sommets depuis tant d’années, mais il en a le talent et le potentiel. Y’a qu’à voir ce qu’il a déjà montré lors des premiers matchs de pré-saison ces derniers jours pour s’en rendre compte : 20 points en seulement 14 minutes face à Brooklyn, 21 points dans le match suivant contre Cleveland à 9/11 au tir en à peine un quart d’heure, puis encore 19 points face aux Cavaliers derrière, tout ça pour finir à chaque fois meilleur marqueur des Sixers. Si ce n’est que la pré-saison, si Embiid et Harden ont été limités pendant ces matchs-là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Le garçon a déjà le couteau entre les dents et est prêt à prendre le next step. Ce next step pourrait être particulièrement crucial pour Philly dans le cas où le Barbu peine à rebondir après sa saison 2021-22 très décevante, et si la concurrence dans la Conférence Est (Boston, Milwaukee, Miami, Cleveland, Brooklyn…) est bien aussi forte que prévu.

« Je n’ai jamais eu un jeune joueur aussi impressionnant en 21 années de coaching. Son éthique de travail est incroyable. » – Doc Rivers, coach des Sixers

Tyrese Maxey est déjà l’un des gros steals de la Draft NBA 2020 mais désormais il vise beaucoup plus haut. Derrière Joel Embiid et James Harden, la pépite de Philadelphie a tout ce qu’il faut pour permettre aux Sixers d’entrer dans une nouvelle dimension, dimension qui pourrait les guider enfin vers les sommets de la Conférence Est.