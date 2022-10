Deux matchs au programme, trois équipes qui viseront les tréfonds de leur conférence respective une fois la saison lancée, et des Grizzlies bien esseulés dans leur quête de « préparation sérieuse ». On s’est ainsi trouvé un petit enjeu en la personne de Killian Hayes, bien heureux mardi dernier, à la recherche d’une nouvelle performance pour gagner des places dans la rotation des Pistons.

# Le programme du jour

1h : Pistons – Grizzlies

2h : Spurs – Thunder

C’est la moins bonne nouvelle des dernières semaines côté Pistons : mardi soir, Marvin Bagley III s’est fumé le genou droit face au Thunder. L’ailier-fort de 23 ans sera écarté des parquets 3 à 4 semaines, et abandonne ainsi l’idée d’un début de saison aux côtés de ses camarades. En face, les Grizzlies restent sur une vieille défaite à Orlando lors de laquelle Ja Morant n’a pas été super bon avec 23 points à 8/24 au tir. Une prestation à sens inverse de celle signée Desmond Bane, auteur de 33 points à 11/18 au tir. Pour eux aussi l’absence de leur poste 4, Jaren Jackson Jr, ira bien au-delà du début de saison. Un match de prépa sans grand enjeu donc, qui a au moins le mérite d’exister (pire conclusion).

Une heure après le match d’ouverture vient celui de fermeture, avec le Thunder qui bouge son auberge de jeunesse à San Antonio. Cette dernière rencontre de pré-saison est, pour les deux équipes, la dernière occasion de remporter un match avec le sourire. Dès la semaine prochaine, le cours des chenilles de tank va remonter dans le Texas et l’Oklahoma. On suivra de très près Ousmane Dieng, bien fortiche mardi soir contre les Pistons avec 13 points à 3/3 du parking et pas mal de jolis moves, aussi prometteurs qu’étonnants pour ses mensurations. Allez, que les meilleurs des futurs moins bons l’emportent !