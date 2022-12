Même si l’envie de quitter la TrashTalk Fantasy League en mode rage quit suite à une carotte de plus nous a effleuré l’esprit cette semaine, on ne désespère toujours pas de réussir enfin un ou deux bon coups pour se relancer. La TTFL est un marathon, pas un sprint, on ne va pas lâcher avec les premières difficultés.

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Félicitations à Lautaro13 qui est le meilleur joueur TTFL de la semaine avec une moyenne dépassant les 68 points par soir, soit plus que mon meilleur pick depuis le début de ma saison.

Le podium individuel

Boss de mois de novembre dont vous pourrez retrouver l’interview prochainement, PokPuf règne sur la TTFL.

Le podium par équipe

Si RedSkull les a bousculés pendant la semaine, les membre de All-InCrew ont remis les pendules à l’heure et repris leur position au sommet de la TTFL. Pour la quatrième semaine consécutive.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Kevin Durant – 74 points (9,3% des picks)

Mardi : Luka Doncic – 68 points (6,2% des picks)

Mercredi : Devin Booker – 84 points (3% des picks)

Jeudi : Bojan Bogdanovic – 52 points (31,3% des picks)

Vendredi : Anthony Davis – 76 points (0,9% des picks)

Samedi : Anfernee Simons – 62 points (2% des picks)

Dimanche : Anthnoy Davis – 98 points (3,9% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Donovan Mitchell (2,6% des picks) : 4 points vs Raptors

Impossible d’écrire un paragraphe pour décrire cette prestation, je suis encore trop tendu par la carotte que je viens de prendre avec cet escroc.

Klay Thompson (4,6% des picks) : 4 points vs Mavericks

Rassurez-nous, vous avez bien été autant à prendre Killa Klay parce qu’il n’y avait que trois rencontres ce soir et que vous étiez en galère avec vos premiums, pas parce que vous estimiez qu’il était devenu un pick sûr suite à sa bonne série des derniers matchs ?

Tyrese Haliburton (2,8% des picks) : 14 points vs Kings

L’histoire aurait pu être belle. Pour son retour à Sacramento, Tyrese, qui passe son temps à ressasser son départ de Californie, le trade auquel il ne s’attendait pas, devait venir tout déchirer. Surtout qu’il était en bonne forme le bougre, enchainant les caviars soirs après soirs sans perdre le ballon. J’y ai cru, vous y avez cru, nous y avons cru. Et on l’a pris dans le c**.

Jayson Tatum (10,8% des picks) : 11 points vs Heat

Qu’est-ce qui pouvait mal se passer pour le pick le plus populaire de vendredi alors qu’il venait de passer 83 points TTFL face au Heat ? Et bien un bon paquet d’entre vous le sait, Tatum a juste sorti son plus mauvais match de la saison. Et donc sa plus belle carotte.

Giannis Antetokounmpo (7,8% des picks) : 0 points vs Hornets

Oh quelle est vilaine celle-ci… Les Bucks qui annoncent certes que Giannis ne va pas jouer, mais après la fermeture anticipée des decks pour cause de premier match à 18h30 heure française.

# Les bons coups de la semaine passée

Malik Monk (0,02% des picks) : 47 points vs Suns

Tout le monde sait que chez les Kings, le premier jour à prendre est Malik Monk. La preuve ce lundi face aux Suns alors que son lieutenant Fox était en galère.

Norman Powell (0,17% des picks) : 48 points vs Blazers

Le revenge game de la semaine était pour Norman Powell qui s’est rappelé aux bons souvenirs de la franchise de l’Oregon : 32 pions en sortie de banc avec une belle adresse, et c’est jackpot pour ceux qui ont misé sur lui.

Anthony Edwards (0,7% des picks) : 51 points vs Grizzlies

L’ami Ant pourrait bien faire grimper sa cote auprès des joueurs TTFL pendant l’absence de Karl-Anthony Towns. Certains ont senti immédiatement le coup venir et ont misé sur lui dès le premier match après la blessure du chat. Bon choix.

Walker Kessler (0% des picks) : 44 points vs Pacers

A priori, personne ne savait que Walker Kessler jouait en NBA.

José Alvarado (<0,01% des picks) : 59 points vs Nuggets

Jusqu’à cette nuit, la meilleure performance en TTFL de la fouine de Louisiane était de 38. C’est donc sans surprise que vous n’êtes que deux à profiter de sa nouvelle meilleure marque posée sur les Nuggets avec 21 unités supplémentaires.

# Les trophées de la semaine passée

Petit traître : Prendre Jalen Brunson face aux Mavs le 3 décembre – 1051 picks

Il y a eu du monde pour tenter Jalen Brunson ce samedi. Avec en plus la chance de voir le meneur des Knicks jouer à une heure sympa pour nous, puisque le Knicks-Mavs débutait vers 18h30. Dommage, Brunson a été à l’image de sa franchise : pas brillant du tout.

# Les trophées de la semaine à venir

Coming home : prendre LeBron James de passage à Cleveland – le 6 décembre

Real Estate : prendre Trae Young au Madison Square Garden – le 7 décembre

Maison Blanche : prendre John Wall en visite à Washington – le 10 décembre

# Notre choix de la semaine

Trae Young vs Knicks : Un début de saison en dessous de ses standards, des soucis de « communication » entre lui et le coach (d’après Nate McMillan himself et un match au Madison Square Garden qui se dessine ? Je ne sais pas vous, mais moi je suis clairement tenté de miser sur Ice Trae ce mercredi. Et puis s’il se chie dessus, c’est facile de rager sur lui avec sa coupe de cheveux, histoire de décompresser. Et comme en plus c’est le trophée du jour, vous pourrez vous consoler avec les TT$ amassés.

Voilà, vous savez tout sur ce qu’il s’est passé, reste à savoir ce que nous réserve l’avenir. On a quelques pistes, mais on ne voudrait pas que nos conseils rendent le jeu trop facile.