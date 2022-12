Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

S’il fallait entourer une match-up au Stabilo cette semaine, on choisirait volontiers l’affrontement entre les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans. Déjà parce que ça nous rappelle une incroyable série de Playoffs, en avril dernier. Les Cactus s’en étaient sortis en six manches mais personne ne leur prédisaient une telle galère face à une équipe sortie du Play-In Tournament. Aujourd’hui, les choses ont bien changé puisque l’on parle des deux meilleurs squads de la Conférence Ouest actuellement. Enfin, ce n’est pas un mais deux duels qui nous seront offerts sur les antennes de beIN Sports, à chaque fois au Smoothie King Center de NOLA. Premier acte prévu vendredi à 2h30 et on remettra ça dimanche à 21h30. Que demander de plus ?

Dans la nuit du lundi 5 décembre

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 3)

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 6 décembre

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 4h (beIN 3)

Dans la nuit du mercredi 7 décembre

Toronto Raptors – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 4)

Phoenix Suns – Boston Celtics à 4h (beIN 3)

Dans la nuit du jeudi 8 décembre

Miami Heat – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 3)

San Antonio Spurs – Houston Rockets à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 9 décembre

Philadelphie Sixers – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 3)

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 10 décembre

Miami Heat – San Antonio Spurs à 23h (beIN 3)

Indiana Pacers – Brooklyn Nets à 1h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 11 décembre

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns à 21h30 (beIN 3)

Philadelphie Sixers – Charlotte Hornets à 0h (beIN 5)