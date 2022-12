C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Chris Paul !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

De ses débuts à New Orleans en passant par Los Angeles, Houston, Oklahoma City et désormais Phoenix, Chris Paul en a vu du pays chez l’Oncle Sam. Si le voyage vers la bijouterie n’est toujours pas d’actualité visiblement, le meneur pourra au moins se satisfaire d’avoir joué avec du très beau monde sur les parquets. Qui est donc le coéquipier ultime du Point God ? Un James Harden au Texas, Devin Booker dans l’Arizona, ambiance pyromane du scoring ici, David West avec les Hornets, petit clin d’œil pour l’époque Lob City avec un certain rouquin du côté de L.A. ? Sans oublier tous les pivots qui ont pu se mettre bien grâce aux caviars de CP3, qui régale ses coéquipiers depuis 17 ans déjà.