Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : disons qu’on va continuer de slalomer entre les reports de matchs

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ces derniers temps, on a appris à être raisonnables et à nous contenter de peu. En pleine deuxième ou troisième vague, on ne sait plus vraiment, on espère juste que la saison NBA tienne le choc et chaque nouveau match qui se déroule sans accroc est une victoire. Alors quand il y a du basket à la télé, cela devient notre devoir de le regarder. En croisant les doigts de toutes nos forces pour que notre spectacle nocturne préféré se poursuive en cette période sombre.

Dans la nuit du lundi 25 janvier

Indiana Pacers – Toronto Raptors à 1h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Denver Nuggets à 2h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 26 janvier

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 4)

Houston Rockets – Washington Wizards à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 27 janvier

Philadelphie Sixers – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 28 janvier

Miami Heat – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 1)

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 29 janvier

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Brooklyn Nets – Oklahoma City Thunder à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 30 janvier

Boston Celtics – Los Angeles Lakers à 2h30 (beIN 1)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 31 janvier

Denver Nuggets – Utah Jazz à 21h30 (beIN 1)

Washington Wizards – Brooklyn Nets à 1h (beIN 1)

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers à 2h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…