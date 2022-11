Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Triple dose de Milwaukee cette semaine, un régal pour tous les fans de sirtaki et de promenade dans les bois. On surveillera tout particulièrement la venue des Cavaliers dans le Wisconsin ce mercredi puis le déplacement du Greek Freak chez Joel Embiid, un duel qui devrait compter dans la course au MVP. À l’Ouest, les leaders surprises de Portland recevront les Nets au Moda Center jeudi prochain. L’occasion de voir Kevin Durant en pleine action tout en attendant de savoir si Kyrie Irving sera de retour dans le groupe de Brooklyn. Enfin, le train de la hype a forcément identifié le Pelicans – Grizzlies de mardi avec des équipes jeunes, talentueuses et sur des bonnes dynamiques qui pourraient jouer les trouble-fêtes au printemps prochain. Ja Morant, Zion Williamson, Desmond Bane, Brandon Ingram, Dillon Brooks, C.J. McCollum, normalement il y aura de quoi se régaler. Alors, quel match allez-vous regarder cette semaine ?

Dans la nuit du lundi 14 novembre

Miami Heat – Phoenix Suns à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks à 2h (beIN 3)

Dans la nuit du mardi 15 novembre

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies à 1h30 (beIN 3)

Sacramento Kings – Brooklyn Nets à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 16 novembre

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers à 2h (beIN 4)

Phoenix Suns – Golden State Warriors à 4h (beIN 3)

Dans la nuit du jeudi 17 novembre

Sacramento Kings – San Antonio Spurs à 4h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets à 4h (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 18 novembre

Philadelphie Sixers – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 19 novembre

Atlanta Hawks – Toronto Raptors à 0h (beIN 3)

Indiana Pacers – Orlando Magic à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 20 novembre

Phoenix Suns – New York Knicks à 21h30 (beIN 3)

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies à 1h (beIN 4)