La quatrième semaine de TrashTalk Fantasy League se termine en apothéose avec les 104 points de Joel Embiid. Bien entendu, tout le monde l’avait vu venir et avait gardé JoJo bien au chaud dans son deck pour les derniers picks du mois. Et si ce n’est pas votre cas, sachez que vous êtes juste passés à côté du deuxième meilleur score de l’histoire de la TTFL.

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium individuel

49,46 points de moyenne depuis le début de la saison pour samlcd qui mène la danse au classement individuel après quatre semaines.

Le podium de la semaine

64,2 points de moyenne sur une semaine, c’est du lourd. Peu importe qu’un jour de repos ait permis cette performance, la semaine de Goramusen, c’est solide de chez solide.

Le podium par équipe

All-InCrew continue sa course en tête. Pour la seconde semaine consécutive, ils sont premiers du classement par équipe. Ont-ils déjà éteint toute concurrence #ConclusionsHatives.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Stephen Curry (80 points)

Mardi : Repos, une nuit sans stresser, ça fait du bien

Mercredi : Kevin Durant (59 points)

Jeudi : Jimmy Butler (66 points)

Vendredi : De’Aaron Fox (59 points)

Samedi : Luka Doncic (79 points)

Dimanche : Joel Embiid (104 points)

# Les carottes de la semaine passée

Darius Garland (3,4% des picks) : 3 points vs Kings

Le retour de blessure du meneur des Cavs ne se passe pas aussi bien que prévu. Tout d’abord collectivement, puisque Cleveland enchaine deux défaites alors qu’ils se baladaient depuis le début de la saison. Individuellement ensuite, avec un vilain 1 sur 9 au tir contre les Kings. Ce qui lui vaut un guère plus joli 3 en TTFL.

La soirée de jeudi, réédition de la semaine passée : 13,8% de bulles

La semaine dernière déjà, la soirée de jeudi avait été marquée par la mise au repos de nombreux joueurs et avait entrainé de nombreuses bulles. Rebelote cette semaine, avec Lillard, Porzingis, Harden, Beal, Herro, Wood (comment ça Wood ?) et Ball qui représentent 13,2% des picks de la nuit alors qu’ils étaient pépères en costume à soutenir leurs coéquipiers.

Paul George (11,4% des picks) : 15 points vs Brooklyn

Ce n’est pas faute de le répéter : Paul George qui joue à des horaires français = pick interdit. On le sait, les matchs avancés ne réussissent guère à Paulo. Et pourtant, vous avez été plus de 11% à avoir tout de même tenté le coup. Tant pis pour vous, ne venez pas vous plaindre.

# Les bons coups de la semaine passée

Myles Turner (0% des picks) : 68 points vs Pelicans

Deuxième meilleur score de lundi soir alors que toutes les équipes étaient sur le pont, Myles Turner était le spot parfait – si on occulte le carton de Steph Curry. Mais voilà, personne n’a eu le nez creux pour le poser. Il faut dire que pour son cinquième match de la saison, il a certainement posé son meilleur score TrashTalk Fantasy League pour bien des mois.

Jevon Carter (0% des picks) : 51 points vs Thunder

Middleton toujours out, Giannis et Jrue mis au repos, il y avait un bon coup à faire chez les Bucks. Mais sur qui miser ? Les tentations Portis et Lopez existaient, mais c’est Jevon Carter qui était le bon coup.

Spencer Dinwiddie (0,7% des picks) : 54 points vs Wizards

Qu’on arrête d’en faire autant avec Luka Doncic, tout le monde sait que le meilleur joueur du backcourt des Mavs, c’est Spencer Dinwiddie. La preuve, quand ce pauvre Luka galère face aux terribles Wizards, c’est son comparse qui tente de maintenir le navire à flot. Et qui permet à la team nez creux de récupérer 54 points en TrashTalk Fantasy League.

Chris Boucher (<0,01 % des picks) : 40 points vs Thunder

Avec l’absence de Pascal Siakam, il faut bien trouver quelqu’un pour prendre le relais. Si jusqu’à présent on avait surtout vu Fred VanVleet assurer le lead avec une plus grosse charge au scoring, c’est Chris Boucher qui a step-up contre le Thunder. Insuffisant pour la victoire, mais assez pour ramener 40 points en TrashTalk Fantasy League.

Max Strus (<0,01 % des picks) : 47 points vs Hornets

Encore un joueur qui profite d’une absence pour step-up. Avec Tyler Herro qui squatte l’infirmerie, le rôle de Max Strus est plus important. Parfois ça casse (3 points mercredi face aux Hornets) et d’autres fois c’est la classe avec 47 unités, toujours contre ces mêmes Hornets, trois jours plus tard.

# Les trophées de la semaine passée

French fries : prendre Evan Fournier ou Rudy Gobert lors de leur affrontement

Aucun coup de folie pour ce trophée. Il faut dire qu’entre l’absence de Rudy Gobert pour cause de protocole Covid et le début de saison très compliqué de notre Vavane, il fallait oser poser un des deux Français lundi. Personne ne l’a fait, et on vous comprend. Mais pour la peine, on remettra le trophée en jeu plus tard dans la saison.

Tim Donaghy : prendre un joueur des Kings face aux Lakers

Entre Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, il y avait de quoi se faire plaisir sur des Lakers moribonds depuis le début de la saison et 5223 d’entre vous l’avaient bien vu venir. Vous avez bien fait d’en profiter car le meneur des Kings vous a en prime offert un best picks tandis que le Lituanien boucle la rencontre avec 42 points TrashTalk Fantasy League.

# Les trophées de la semaine à venir

Amériques : Prendre Bruno Caboclo ou Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’ils s’affrontent – le 14 novembre

L’un des meilleurs joueurs de TrashTalk Fantasy League depuis le début de la saison versus un mec que même l’Exotic League hésite à prendre… le choix semble vite fait. Du moins si vous avez encore SGA dans votre deck, ce qui est peu probable.

Océanie : Prendre Josh Giddey ou Steven Adams lorsqu’ils s’affrontent – le 18 novembre

Bon il fallait bien trouver des joueurs pour ce continent, comme on l’a fait pour les autres. À vous de voir si ça vaut le coup de couler votre deck pour 100 TT$

Divac appreciation : Prendre Marvin Bagley en déplacement à Sacramento – le 20 novembre

Il est revenu il y a quelques jours, ce qui vous laisse une opportunité unique de miser sur Marvin Bagley III face aux Kings dimanche. Comment ça cela ne vous fait pas super envie ?

# Notre choix de la semaine

Lamelo Ball versus Indiana : Ça sent le match qui se boucle sur un score de 130-125, alors maintenant qu’il est de retour sur les parquets et qu’il aura eu deux matchs pour reprendre le rythme, on tenterait bien le pari LaMelO. Il faudra bien que quelqu’un marque des paniers pour les Hornets. Et si vous n’êtes pas chaud pour un gars qui revient juste de blessure, vous pouvez aller piocher dans le camp adverse entre Tyrese Haliburton et Myles Turner.

On tire encore un peu la langue avant les premiers retours des premiums en fin de semaine, alors on n’a pas beaucoup mieux à vous proposer. Et comme d’habitude, n’oubliez pas que nos avis et conseils désastreux n’engagent que ceux qui les lisent. Rendez-vous lundi prochain. En attendant, prenez soin de vous et de votre potager.