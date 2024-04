Équipe du mois en TTFL : NBA Sauce tient tête aux équipes All-In

Dernier titre de meilleure équipe du mois décerné pour cette saison 2023-24 en TTFL alors que nous approchons du dénouement de la saison régulière. NBA Sauce récupère le trophée pour ce mois de mars. Et celui de champion de TrashTalk Fantasy League sur la saison dans quelques jours ?

Salut la team NBA Sauce. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de mars. Vos premières impressions ?

Étonnés de récupérer cette distinction collective en ayant posé un all-in PG, ennemi historique du club.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Nous sommes 10 fans de NBA rencontrés en école de journalisme à Lille où par amis communs. Le nom NBA Sauce vient du surnom de la légende de ce sport Nik Stauskas.

On a commencé en 2017 par une saison où l’on s’est mis sur la tronche, avant de voir qu’on avait un bon classement collectif en PO sans le vouloir. Un ancien membre de la team, Flo, à lancé l’idée de jouer en équipe. Depuis, on cartonne en régularité. A noter qu’on change les surnoms et la photo sur notre groupe Messenger à chaque pick négatif posé par l’un des membres (Saddiq Bey début 2023 dernier en date).

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

On a commencé à jouer en équipe en 2018-2019 et on a joué le titre de saison régulière les deux saisons suivantes. Top 2 en 2020 et top 3 en 2021, battu à chaque fois par Jumpallin. La saison dernière seule saison en dehors du top 20, avec un trip aux USA pour voir 6 matchs qui nous a ruiné. On voulait pick un mec qu’on allait voir jouer sur place, ces derniers ont enchaîné les saucisses.

Cette saison nous avons enregistré le départ de deux joueurs n’étant plus trop actifs qu’on embrasse mais l’arrivée de deux joueurs fantastiques. Le rookie de l’année LeRoiRamaX et le druide Arnaudovic avec ses messages de 24 lignes, les deux mieux placés au général.

Dans les fiertés, avoir fait deux podiums, le record sur une nuit de 970 avec un all-in Harden à l’époque.

Avec cette prestation, vous êtes également en tête de la TTFL sur l’ensemble de la saison. L’objectif est d’aller chercher le titre ?

Bien sûr que c’est un objectif ! On ne lâchera pas ce jeu si on ne décroche pas un titre de SR. Mais cette saison les 3 équipes all-in poursuivantes sont bien trop fortes, bravo à elles pour le titre. Impossible de rivaliser.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

La différence s’est surtout faite au début du mois, les 5 premiers jours avec de gros Giannis, Doncic et Wemby posés en nombre. On a ensuite réussi de jolis paris avec un DeRozan en feu ou sentir le premier coup de chaud de Jalen Green. AD Booker et Jokic ont ensuite plié l’affaire.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Maxey et DeMar juste avant son coup de chaud nous ont déçu. Quand à Garland et Kuzma, on espère leur arrestation prochaine par Interpol. Pour le reste, ce sont plus des carottes mesurées entre 20 et 35 points TTFL donc rien de bien méchant.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

En 1 : poser des joueurs forts au basket

En 2 : écouter les conseils judicieux de Thomas

En 3 : ne pas suivre les pulsions folles de Louis et poser Kuminga à tout bout de champ

Plus sérieusement on essaye de ne pas avoir de picks isolés afin d’avoir sur le long terme des picklists équilibrées qui ne partent pas dans tous les sens. En plus des tableaux de TTFL Lab et BBFL, on profite de notre suivi régulier des matchs en direct pour cibler les défenses faibles et éviter les matchups compliqués. On a d’autres stratégies sympathiques mais qu’on va garder pour nous histoire de ne pas renforcer la concurrence.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Continuez à poser des joueurs comme Bobby Portis ou Jaren Jackson Jr c’est nickel.

Merci pour cet échange et bon courage pour conserver cette première place. Moi je vous laisse, je rêve tranquillement du top 200 pour l’équipe TrashTalk…