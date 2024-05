Battus sur leur terrain lors du premier match de la série, les Denver Nuggets se retrouvent déjà sous grosse pression avant ce Game 2 dans les Rocheuses. La défaite est tout simplement interdite pour Nikola Jokic et ses copains ce soir (4h).

Le contexte :

Ce Nuggets – Wolves a une bonne tête de finale avant l’heure et Minnesota a épicé cette série de la meilleure des manières en allant gagner à la Ball Arena au Game 1. Denver se retrouve déjà dans l’obligation de gagner pour éviter d’aller dans le Minnesota à 0-2. Cela fait bien longtemps qu’on n’a pas vu Denver autant en difficulté face à un adversaire. Que nous réserve Mike Malone comme ajustements ?

La stat : 7,3%

Pour ceux qui se demandent, il s’agit là du pourcentage des équipes ayant remonté un 0-2 en Playoffs. Le scénario s’est présenté à 454 reprises et seulement 33 équipes ont pu passer au tour suivant. Autant dire que les Nuggets n’ont pas vraiment le droit à l’erreur cette nuit à la maison. On a quand même confiance en la capacité de réaction de ces Nuggets. L’an passé, hormis les Suns, aucune équipe n’avait réussi à leur prendre deux matchs de suite. Le seul truc, c’est que l’équipe a bien changé en un an..

Le joueur à suivre : Anthony Edwards

On aurait pu choisir Jamal Murray, pas assez impactant lors du Game 1, mais on préfère rester sur le grand monsieur de ces Playoffs 2024. Anthony Edwards vient de lâcher une autre performance monstrueuse, cette fois sur le terrain du champion en titre s’il vous plait. L’arrière bondissant est en train de passer dans une nouvelle dimension et certains se prennent même à le comparer à un jeune Michael Jordan. Rien que ça. Si la défense des Wolves a été phénoménal sur ce Game 1 et que beaucoup de garçons ont mérité les lauriers, c’est bien Ant-Man qui a les clefs du futur de cette série.

La grosse question : Les Nuggets peuvent-ils percer le verrou des Wolves ?

Pour la première fois dans ces Playoffs 2024, les Nuggets ont été limités sous les 100 points. C’est un petit événement pour la cinquième meilleure attaque du pays, mais il faut dire qu’en face on a Minnesota, le coffre-fort officiel de la NBA, meilleure défense des US et de loin. Denver a eu bien du mal à trouver des solutions face aux Wolves. Jamal Murray, notamment, était à 0 point à la pause (il a fini avec 17). Gêné par son mollet, le meneur est très loin de sa version 2023, lorsqu’il rayonnait aux côtés du Joker. Nikola Jokic, lui, a fait son match mais son efficacité était moindre que lors du premier tour et Minnesota a gagné la bataille du rebond (42 à 34) grâce à ces trois géants à l’intérieur. Minnesota a un excellent mix entre protection défensive et puissance de frappe, Denver va devoir trouver la clef pour s’en sortir.