Ce samedi soir, la JL Bourg était en déplacement à Nanterre pour essayer de finir le travail en déplacement. Un match finalement remporté par Juhann Begarin et ses potes (90-84), dans lequel Zaccharie Risacher a été tout simplement prodigieux.

Petit jeu de ping-pong en ce moment, entre Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün.

Après l’énorme performance de l’ailier de Cholet mercredi soir face au Paris Basketball, on se demandait comment Risacher allait répondre. Des yeux bien connus étaient d’ailleurs présents au Game 1 de Zaccharie à domicile, avec un trio venu tout droit des Atlanta Hawks qui était sur place. Changement d’ambiance ce samedi soir, direction Nanterre pour affronter Bastien Pinault et compagnie.

Et le moins que l’on puisse dire ? C’est que l’atmosphère et l’enjeu n’ont pas fait peur au jeune Risacher, auteur d’une perf exceptionnelle pour son deuxième match de Playoffs.

28 points et 6 rebonds à 11/16 au tir pour le kid de la JL.

Les highlights du match de Zaccharie Risacher (28 points) contre Nanterre ce samedi soir.

📹 @skweektv pic.twitter.com/FcLET7j7BR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2024

Agressif d’entrée de match, on a vu Zaccharie déployer ses longs segments et ses belles qualités athlétiques pour finir à l’arceau, avant de faire parler son craquement de poignet à trois points. Avec 16 points à la mi-temps, on sentait déjà qu’on était en train d’assister à quelque chose de hors-normes. Puis la deuxième mi-temps n’a pas calmé le jeune Risacher, qui a même montré sa belle lecture de jeu en feintant à trois points avant d’aller tout écraser à l’arceau, le genre de séquence qui va réveiller nos amis d’Atlanta ainsi que dans d’autres franchises annoncées tout en haut de la Draft 2024.

Un passage mal timé sur le banc suivi par quelques ballons perdus cruciaux en fin de match ont un peu entaché la performance globale, mais tout ce dont les gens parlaient sur les réseaux après le buzzer final était la perf de Zaccharie Risacher. Une défaite qui doit mal passer pour les hommes de Frédéric Fauthoux, mais ils auront l’occasion de se rattraper devant leur public dans quelques jours afin de terminer la série à la casa. Pendant ce temps-là, on vous laissera apprécier les highlights de Zacch, qui vont pas tarder à traîner outre-Atlantique…

Rendez-vous lundi soir à l’Ekinox pour un Game 3 monumental, on va voir si Risacher peut dupliquer et son équipe – cette fois – l’emporter !