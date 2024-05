Caitlin Clark, Breanna Stewart et la WNBA : la recette d’un samedi soir réussi

La NBA est en plein dans ses Playoffs, le championnat de France aussi, mais la WNBA vient d’entamer sa saison. Et voir la prodige Caitlin Clark trouver son rythme face à l’armada du New York Liberty en prime-time, c’est un vrai régal.

Il est 19h, on ouvre un petit apéro dans une douce soirée de printemps avant d’apprécier un spectacle plutôt sympa outre-Atlantique. Dans un Barclays Center plein à craquer (près de 18 000 fans), la rencontre entre le Liberty et le Fever est retransmise sur beIN Sports, et en VF par-dessus le marché. Que demander de plus ?

Dès le premier quart-temps, Caitlin Clark alterne entre bombinettes à une jambe et passes laser pour tenter de permettre à son équipe de rester au contact. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas New York, on parle d’une sacré armée. Breanna Stewart, MVP en titre, s’amuse comme une adulte au milieu d’enfants et envoie un 24 points – 4 interceptions – 3 contres dans ses standards. Le collectif et l’adresse du Liberty sont indéniables, il y a trois classes d’écart entre les deux équipes.

Mais pour autant, le match est… ultra plaisant ! La pace est très élevée – au-dessus des 200cc – et C.C. fait justement le show. Sans complexe, malgré ses galères dans ce début de saison, elle marque 11 des 21 premiers points du Indiana Fever avec classe. Mais quand Sabrina Ionescu le prend personnellement et lui envoie une feinte de l’espace, un trois-points, et un shrug pour bien trashtalker, on se ressert un apéro.

Sabrina Ionescu faked out Caitlin Clark for the triple 🔥pic.twitter.com/8Z8vckKKzV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 18, 2024

Caitlin Clark from deep 🎯 pic.twitter.com/pWGRrcO9wS

— Indiana Fever (@IndianaFever) May 18, 2024

Le New York Liberty s’envole grâce à une adresse extérieure assez folle (9/12 pour débuter), tandis que Caitlin Clark continue de faire ce qu’elle peut. Souvent en train de se dépêtrer des double-team, elle trouve de beaux caviars malgré beaucoup de déchet à la passes (8 pertes de balle). Mais au global, elle rayonne du haut de ses 22 ans. Sous les yeux d’Adam Silver, elle signe son record en carrière avec 22 points (4/10 du parking), 6 rebonds, 8 passes et une interception. Elle aura toutefois fait la connaissance du mètre 95 de Breanna Stewart, un écran bien sympa pour lui souhaiter la bienvenue en WNBA. Le rédacteur aurait perdu deux côtes.

Caitlin Clark getting done how the Bad Boys Pistons did MJ 😂😂

pic.twitter.com/stNVXSg4tW

— Hater Report (@HaterReport_) May 18, 2024

La logique est respectée et le Fever s’incline de 11 points (c’était 36 face à la même équipe il y a trois jours). Mais entre les belles choses d’Aliyah Boston (premier choix de la Draft 2023), Kelsey Mitchell, ou sa superstar au numéro 22, Indy a des joueuses sur qui s’appuyer dans sa reconstruction. Le Liberty, de son côté, a plutôt les yeux tournés vers le titre.

Dans un match ultra-rythmé, le spectacle a existé sans le suspens, et on a pu apprécier une première mi-temps de très haut vol. Du gros contre, des passes lasers ou des bombinettes du parking, c’est toujours un sacré régale en prime time. Et une Caitlin Clark en forme, ça relève le goût des chips de l’apéro. La numéro 22 de 22 ans marque 22 points, dommage que le 22 mai soit dans quatre jours.

22 PTS FOR #22 🙌

2024 No. 1 pick Caitlin Clark had herself a game vs the Liberty, dropping 22 PTS, 6 REB, 8 AST, 4 3PM#WelcometotheW | WNBA Tip-Off presented by @carmax pic.twitter.com/LIFW7yZNQC

— WNBA (@WNBA) May 18, 2024

La WNBA en prime time, c’est rebelote dès samedi prochain ! Le Liberty de Stewart et Ionescu affrontent le Minnesota Lynx, et ça s’annonce encore sympa.