Intérêt mutuel entre Klay Thompson et le Magic !

Éliminé par les Cavaliers lors du Game 7 de dimanche soir, le Magic a été rattrapé par ses limites offensives, notamment au shoot extérieur. C’est donc sans surprise qu’on apprend qu’Orlando veut se renforcer sur le backcourt avec un tireur d’élite. Genre qui ? Genre Klay Thompson.

30,9% à 3-points sur l’ensemble de la série, 42% au tir, et seulement 91,5 points marqués en moyenne sur les quatre défaites contre Cleveland. Pas de doute, Orlando a perdu sa confrontation face aux Cavs en attaque.

En regardant le Magic jouer, c’est évident que cette équipe a besoin de shooting et de renfort offensif sur le backcourt pour viser plus haut. Klay Thompson pourrait bien représenter ce renfort.

Klay Thompson et le Orlando Magic partageraient un intérêt mutuel ?

“Le Magic peut avoir 60 millions de marge salariale durant l’intersaison. […] Il faut surveiller le nom de Klay Thompson. On m’a dit qu’il existe un intérêt mutuel entre le Magic et Klay Thompson. Thompson, comme d’autres vétérans à travers la Ligue, voit le Magic comme une équipe qui peut franchir un gros cap sous l’impulsion de Paolo Banchero et Franz Wagner.”

Rejoindre une jeune équipe qui monte, sous le soleil de la Floride, avec un salaire bien sympathique au bout, voilà qui a de quoi séduire de nombreux vétérans, et donc potentiellement Klay Thompson.

Pour rappel, le Splash Brother va devenir agent libre cet été, lui qui n’a pour l’instant pas réussi à trouver un accord avec les Warriors concernant une extension de contrat. Son avenir est flou, surtout vu la manière avec laquelle la saison s’est terminée pour lui et Golden State (pas de Playoffs, 0 point à 0/10 au tir pour Klay dans le match à élimination). Si Thompson a souvent indiqué sa volonté de finir sa carrière avec Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr, et que ces derniers veulent le voir revenir, il y a des chances qu’il porte un maillot différent la saison prochaine. Surtout si Orlando met un plus gros paquet de billets verts sur la table…

