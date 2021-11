Kevin Durant a frôlé la perfection contre le Magic : 30 points à 11/12 au tir, s’il s’ennuie il peut le dire tout de suite

Opposé cette nuit à une équipe du Magic en mode rebuild, Kevin Durant n’a pas fait dans la dentelle. Sa ligne de stats du jour ? 30 points à 11/12 au tir. Faut-il vraiment ajouter quelque chose ?

Les stats maison du match presque parfait de KD, c’est juste ici.

A-t-on encore les mots pour parler de Kevin Durant ? Existe-t-il encore un adjectif qu’on n’a pas utilisé pour dire à quel point c’est un freak ? Alors que l’actu des Nets tourne majoritairement autour d’un Kyrie Irving absent ou d’un James Harden qui monte lentement en température, accordons un peu de lumière à ce que fait KD sur ce début de saison. Voilà un mec qui, il y a encore un an, soignait une blessure au tendon d’Achille. Les questions se bousculaient dans la tête des gens. Sera-t-il le même ? Pourra-t-il encore porter les Nets vers les sommets ? Il ne lui aura fallu que 35 matchs de saison régulière et deux séries de Playoffs pour montrer au monde qu’il faisait toujours partie de la crème de la crème en NBA. Alors qu’on pensait avoir tout vu, KD continue de trouver le moyen de nous surprendre. Peu importe qui on lui colle aux basques, Durantula arrive à ses fins. Cette nuit encore, le Magic n’a pas su le sortir de sa zone. La punition est arrivée et elle a fait mal aux fesses des protégés de Jamahl Mosley : 30 points à 11/12 au tir en…29 minutes. Heureusement qu’il n’a pas joué le quatrième quart-temps hein ! Grâce à ce match insensé, Durant devient, selon StatMuse, le premier jouer des Nets à inscrire 30 points à plus de 90% au tir depuis… 40 ans !

Kevin Durant took 12 shots tonight. He finished with 30 points.

He’s the first Nets player to score 30+ on 90% shooting in the last 40 seasons.

KD leads the NBA with 29.5 PPG on 58.5 FG% this season. pic.twitter.com/kPdZe5PZng

— StatMuse (@statmuse) November 11, 2021