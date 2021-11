Kyle Kuzma crucifie les Cavs au bout du money time : 6/9 du parking, KK s’est transformé en Kyle Korver !

Le cinquième et le troisième de l’Est qui se retrouvent pour un mercredi Panzani, c’est un match qui ne pouvait qu’être fou et on n’a pas été déçus du spectacle. Du show, de la défense, une fin improbable, Kyle Kuzma en mode héroïque : envoyez le récap !

Pour les stats maison de ce match, c’est juste ici.

Cavs et Wizards partagent un point commun sur ce début de saison : ils font grave plaisir ! Aussi, se brancher sur un Cleveland-Washington en début de nuit n’est plus un fardeau horrible mais plutôt un vrai moment sympa. Les deux équipes ne défendaient pas un gramme l’an dernier, pourtant cette entame de match est placée sous le signe du coffre-fort et du mur en béton. Isaac Okoro, de retour après sept matchs manqués, n’est pas le dernier pour appliquer cette philosophie et il entre rapidement dans la tête d’un Bradley Beal pas dans son assiette. Si la star de D.C. n’est pas dedans, ce n’est pas le cas de Montrezl Harrell, ultra agressif d’entrée de jeu et inarrêtable. Côté Cavs, la sortie rapide d’Evan Mobley pour deux fautes plombe un peu les options en attaque mais la franchise de l’Ohio reste au contact, notamment grâce à un joli buzzer beater de Darius Garland. Progressivement, Cleveland prend le contrôle des opérations et c’est mérité. La défense est bien en place, Ricky Rubio a gardé un peu de sa magie du Garden et Jarrett Allen se réserve deux places dans le Top 10 du matin avec un contre gigantesque sur Harrell et un énorme coup de marteau sur la tête de Daniel Gafford. Malgré tout, Washington n’abdique pas et, grâce à un match de traînard, ils s’offrent une chance de jouer la gagne dans le money time. C’est alors que commence le show Kyle Kuzma ! Plutôt discret jusque-là, l’ancien des Lakers va profiter d’un marquage léger pour enfiler les perles de loin et permettre à son équipe de recoller. Cleveland n’arrive pas à tuer le match et ce qui devait arriver… arriva. Rubio manque un lancer et offre donc une chance à D.C. de prendre le lead. Bradley Beal attaque par la droite, provoque l’aide défensive et décale parfaitement côté opposé un Kuzma aux mains chaudes (6/9 du parking) qui sanctionne. Victoire improbable mais victoire méritée pour une équipe de Washington qui se maintient donc… en tête à l’Est.

Quelle issue incroyable ! Les joueurs de l’Ohio ont de quoi s’en vouloir tant ils avaient le contrôle du match. Comment peuvent-ils laisser tant de liberté à Kuzma dans les derniers instants alors qu’il est le seul joueur adverse avec un peu de confiance dans son tir ? On ne va pas blâmer Mobley qui est obligé de fermer l’accès du cercle à Beal mais, vu la physionomie du match, c’est quand même bien dommage de le paumer celui-ci. Côté Washington, on ne va clairement pas craché sur cette victoire acquise avec les tripes. Une fois de plus, le collectif a réussi à tenir la distance et ils ont quand même gagné avec un Bealou qui shoote à 4/19 mais qui a su faire la bonne action dans le money time en offrant un shoot ouvert à Kuzma. C’était clairement pas le meilleur match des Wizards cette saison mais gagner ces rencontres montre aussi le caractère d’un groupe. Beau boulot !

Les Wizards ont braqué les Cavs dans le money time et le pistolero s’appelait… Kyle Kuzma. Victoire précieuse pour D.C. qui conserve la tête à l’Est, à égalité avec les Bulls. La défaite va laisser un goût amer à Cleveland mais elle servira de leçon à un groupe encore très jeune et qui doit continuer à apprendre.