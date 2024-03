Enfin. Les Wizards vont pouvoir dormir sans être la risée de la ligue. Enfin, toujours un peu quand même, mais ils n’auront plus une série de défaites monstrueuse dans la tête. Cette nuit, ils ont vaincu les Hornets grâce à un énorme quatrième quart. Kyle Kuzma s’est illustré avec 28 points, Bilal Coulibaly termine avec 11 points et 4 rebonds.

Pour les statistiques complètes, veuillez suivre ce lien hypertexte.

Deni Avdjia l’a affirmé après la rencontre : les Wizards avaient coché cette date face aux Hornets. Un match à la maison, avant une série de quatre déplacements. Charlotte, leur adversaire, n’est pas une équipe reconnue cette saison pour son niveau de jeu. Allez, c’est l’opportunité d’arrêter – pour une soirée au moins – d’être la risée de la planète basket.

“Je pense que notre fierté nous a poussé. Nous avons réagi, en mode : ‘Bordel, nous avons perdu tellement de matchs d’affilée, sortons nous de cette mauvaise passe. C’est notre chance, nous savons que c’est notre chance.’ Nous avons des gros matchs à venir, et celui-ci a été serré. Tout le monde s’est dit ‘Ok, ça suffit’.” – Deni Avdija, via ESPN

Un gros début de match, des Hornets qui déjouent dans le même temps. Un match plutôt tranquille pour mettre la série de défaites dans le rétro ? Faut pas non plus déconner, Charlotte a tenté de revenir et s’est même permis de compter une dizaine de points d’avance dans le troisième quart-temps. Attention, parce qu’une nouvelle casserole à la maison en ayant mené la majeure partie du match ferait très mal au moral.

Toutefois, comme l’a indiqué Avdija, les Sorciers ont – pour une fois – fait preuve d’une belle volonté. En témoigne ce dernier quart-temps remporté 44-24. Kyle Kuzma a inscrit 28 points, 8 rebonds et 9 passes, il en a manqué peu pour un joli triple-double. Jordan Poole en colle 15, avec une jolie passe pour Deni Avdija, qui convertit au buzzer du 3e quart-temps. Un peu de mouvement collectif initié par l’ancien joueur des Warriors, tandis que les autres joueurs de Washington s’en sont beaucoup tenus à du duel direct pour s’ouvrir le panier.

Ended Q3 at the buzzer. 🚨 pic.twitter.com/bxg1IAOgKt

— Washington Wizards (@WashWizards) March 9, 2024

Bilal Coulibaly ? Un bon petit match, avec notamment un dunk and one sur une passe façon quarterback. Le rookie termine avec 11 points, 4 rebonds à 4/7 au tir. Petite dédicace à Jules Bernard, qui n’est pas un joueur U17 région dans la Sarthe mais a bien participé a deux rencontres aujourd’hui, en G League et en NBA. Une belle phrase en souvenir du bon vieux temps tiens. Même au plus haut niveau, on double pour aider. Allez, belle victoire. Elle est méritée… et fera du bien.

FRIDAY NIGHT W AT THE CRIB. 😤 pic.twitter.com/82TKt158L4

— Washington Wizards (@WashWizards) March 9, 2024