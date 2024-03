Quelle rencontre ! Cavaliers et Wolves se sont croisés à Cleveland cette nuit. Deux des meilleurs équipes de la ligue, et forcément des attentes autour de ce match, surtout à quelques semaines des Playoffs. Le résultat ? Une fabuleuse partie de basket au bon parfum de printemps, avec une victoire assurée par les Cavs au bout de la prolongation !

Par ici les statistiques !

Que dire ? Les deux formations présentes dans l’Ohio cette nuit nous ont offert une merveille de match de basket. La NBA est souvent pointée du doigt pour ses matchs aux allures d’orgies offensives sans grande volonté des acteurs de défendre. Cavaliers comme Wolves ont montré cette nuit que la NBA est une ligue où l’on DÉFEND. Aucun tir, aucun déplacement possible sans contestation de l’adversaire. En gros ? Du bon gros basket de Playoffs, comme on l’aime et surtout, comme on le souhaitait entre les deux dauphins de leurs conférences respectives.

Allez, parlons du match. Un début de partie marqué par une prise de contrôle rapide des Wolves, au niveau du score. L’écart maximal de la rencontre ? 9 points, et cela arrivera dans le premier quart-temps. Ensuite ? Près d’une vingtaine de changements de leader, meilleure illustration de cette rencontre qu’aucune des deux équipes n’a voulu lâcher. Jarrett Allen et Rudy Gobert se sont livré un gros duel sous le panier, duel remporté par la tignasse des Cavaliers qui colle 33 points et 18 rebonds, dont 10 points dans la prolongation. Décisif.

En l’absence de Karl-Anthony Towns, on aurait pu s’attendre à une prise de la gonfle plus importante de la part d’Anthony Edwards. Que nenni, c’est ce bon Naz Reid qui a été étincelant en sortie de banc et tapé son record de points en carrière : 34 unités, à 10/18 au tir dont 7/11 à 3-points ! Intraitable, il a parfaitement profité des bons mouvements collectifs pour faire brûler la ficelle, mais s’est aussi révélé altruiste à l’heure d’attirer les défenseurs pour libérer les collègues. À noter aussi son contre sur Darius Garland pour forcer la prolongation. Un pur match de la part de l’intérieur, mais une défaite au bout…

…Car il reste un homme que nous n’avons pas évoqué : Darius Garland. Privés de Donovan Mitchell, les Cavaliers lui ont laissé les clés du camion. Résultat ? 34 points à 13/26 au tir, 4 rebonds et 8 passes. Seul le 2/10 du parking vient ternir la feuille, car il a été tout bonnement intraitable proche du cercle. Que dire d’autre ? Passer la dédicace à Kyle Anderson, qui s’est dit qu’il allait uniquement rentrer des tirs difficiles cette nuit. Pensée également à George Niang, toujours dans le coin pour envoyer une praline derrière l’arc. Ses paniers primés ont fait du bien, notamment en début de partie, pour permettre à Cleveland de ne pas prendre d’éclat significatif au score.

Un remarquable match, mais hélas, les Wolves ont craqué en prolongation. Poussés par leur public, les Cavaliers ont dominé derrière l’impact irrésistible de Jarrett Allen. Victoire 113-104 de Cleveland, qui permet au Thunder – qui s’est imposé face à Miami – de reprendre seul les commandes de l’Ouest. Les Wolves sont deuxièmes. Quel match… les Playoffs arrivent, et ça se sent !