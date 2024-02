Le programme de la nuit en NBA : Giannis Antetokounmpo reçoit les Wolves à 2h

Une nuit marquée bien sûr par la trade deadline, mais aussi par l’inauguration d’une statue pour Kobe Bryant devant la Crypto.com Arena. Sinon ? Duel entre les deux derniers premiers choix de Draft à 1h, et choc entre Bucks et Wolves à 2h. C’est parti pour le programme de la nuit en NBA !

Le programme de la nuit :

0h : inauguration d’une statue de Kobe Bryant devant la Crypto.com Arena.

1h : Pacers – Warriors

1h : Magic – Spurs

1h30 : Nets – Cavs

1h30 : Knicks – Mavs

2h : Grizzlies – Bulls

2h : Bucks – Wolves

3h : Suns – Jazz

4h : Lakers – Nuggets

4h : Blazers – Pistons

Le match à ne pas manquer : Bucks – Wolves

Oh. Une affiche entre grosses écuries de l’Est et de l’Ouest. Giannis Antetokounmpo et sa bande contre les Wolves, un duel qui risque d’être très intense. Gros défi pour Rudy Gobert, très en jambes cette saison. Le Greek Freak au menu. Et pour ses compères Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, il s’agira d’assumer le statut de All-Star face aux champions NBA 2021. Déjà en difficulté, Doc Rivers doit impérativement trouver un succès. D’ailleurs, son opposant tactique sera Chris Finch ce soir, à savoir l’autre coach nommé pour le All-Star Game. Un duel rempli d’étoiles, c’est ça qu’on veut !

Mais aussi…

Les Warriors vont à Indiana. Stephen Curry va t-il encore jouer tout seul ?

Duel entre Paolo Banchero et Victor Wembanyama. Qui est le meilleur premier choix de Draft ?

Remake du NBA Paris Game 2024 à Brooklyn. Faudra mieux faire face à Donovan Mitchell les gars.

Luka Doncic se déplace au Madison Square Garden. Pour y taper le record de points ?

Arriverez-vous a connaître plus de 3 joueurs du roster des Grizzlies ?

Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ont une mission : éteindre les Mormons.

Lakers vs. Nuggets, bonne odeur de Finale de Conférence 2023. En espérant une autre issue.

Personne ne regardera Blazers – Pistons, bande d’acteurs.

Les Français de la nuit