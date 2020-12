Toujours pas de supermax extension pour Giannis Antetokounmpo : la deadline approche, et on transpire de plus en plus à Milwaukee

Une douzaine de jours. Voilà ce qui reste sur le calendrier jusqu’au 21 décembre, date limite pour la signature de la supermax extension par Giannis Antetokounmpo. Toute la NBA attend évidemment avec impatience la décision du Freak, qui représente potentiellement un tournant pour la Ligue. On fait le point.

Depuis l’ouverture officielle de l’intersaison mi-novembre, on vit tous sur un rythme effréné. On a eu droit à des transferts, des signatures, la Draft évidemment, et beaucoup de rumeurs. Aujourd’hui, alors que les camps d’entraînement ont ouvert et que les équipes se préparent pour le début de la saison le 22 décembre, un dossier reste cependant en suspens, et c’est sans doute le plus important de tous. Que va faire Giannis Antetokounmpo avec sa supermax extension ? Le Freak n’a toujours pas fait son choix et plus ça avance, plus on va transpirer du côté de Milwaukee. Car si jamais le Freak décide de ne pas prendre le stylo offert par Khris Middleton pour prolonger avec les Bucks, la franchise du Wisconsin va vivre une saison particulièrement stressante, avec un gros nuage au-dessus de la tête. Car quand vous avez un double MVP qui peut potentiellement vous quitter à la Free Agency 2021, y’a forcément de quoi flipper et la pression du résultat sera de plus en plus forte, les Bucks restant aujourd’hui sur deux éliminations décevantes avant même d’atteindre les Finales NBA. Mercredi, Antetokounmpo s’est exprimé sur ce sujet qui trotte évidemment dans la tête de tout le monde à Milwaukee, et plus généralement à travers la NBA. Enfin quand on dit qu’il s’est exprimé, disons qu’il a prononcé quelques mots, mais on n’a rien appris de plus.

« Actuellement, je ne suis pas concentré sur ça. Je sais que mon agent, Alex (Saratsis), Jon Horst [le manager général des Bucks, ndlr.] et les propriétaires des Bucks sont concentrés sur ces discussions. J’essaye de rester concentré sur moi-même et la manière avec laquelle je peux progresser, faire progresser mes coéquipiers, et me préparer pour notre premier match de pré-saison samedi » a déclaré Giannis lors de sa conférence de presse (via ESPN).

Giannis laisse son agent gérer le dossier, pendant que lui veut garder la tête au basket. Pas sûr que ça rassure les fans des Bucks tout ça, même si Antetokounmpo a réaffirmé son amour pour Milwaukee et sa franchise avant de prendre l’une des décisions les plus importantes de sa carrière, et même de sa vie. Il y a aujourd’hui 228 millions de dollars sur la table, une somme qu’aucune autre équipe ne pourra lui offrir sur son prochain contrat. C’est un argument pour les Daims, qui ont également l’avantage de représenter « la famille » car c’est véritablement à Milwaukee que Giannis vit son rêve américain et grandit en tant qu’homme depuis son arrivée aux States en 2013, lui qui est devenu papa il y a quelques mois. Loyauté, famille, dollars… tout ça, ça peut faire pencher la balance en faveur des Bucks. Reste à voir si son envie de gagner est plus forte, ce qui pourrait le pousser à refuser cette supermax extension afin d’analyser toutes les options au moment de la Free Agency 2021. Un chemin emprunté par des grands noms comme LeBron James et Kevin Durant par le passé, deux superstars qui ont décidé de plier bagage pour gagner des titres ailleurs que dans leur franchise d’origine. C’est évidemment le scénario tant redouté par toute la fanbase de Milwaukee et les dirigeants des Bucks, qui étaient dans un premier temps très optimistes concernant une prolongation de leur superstar, notamment quand ils pensaient avoir recruté Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic. Le premier est bien arrivé mais pas le second, ce qui a jeté un froid sur le Wisconsin. Et aujourd’hui, c’est plutôt le silence qui règne dans les couloirs du Fiserv Forum à l’approche de la deadline du 21 décembre. Dans un tel contexte, Giannis semble cependant prêt à laisser du temps à son équipe afin qu’elle grandisse, ce qui peut représenter un signe positif pour Milwaukee.

« Je ne pense pas que ça soit le titre ou rien. Bien entendu, tout le monde veut gagner le titre. Je veux gagner le titre, plus que n’importe qui, je peux vous le garantir. Mais il y a des étapes à franchir. Il faut continuer à s’améliorer, et j’espère que nous y arriverons cette année. »

Le suspense reste entier concernant le dossier Giannis. Le Freak ne veut pas trop parler de sa prolongation de contrat, de Free Agency ou de négociations, mais difficile de contourner le sujet aujourd’hui. Et si jamais il décide de ne pas signer dans les jours à venir, ce sujet va clairement dominer la saison des Bucks.

Source texte : ESPN