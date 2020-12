Un stylo pour son anniversaire… Giannis Antetokounmpo reçoit un message CLAIR de ses coéquipiers : on signe ici, là et là

Pas facile d’offrir un cadeau à un Grec de 26 ans, superstar de la NBA qui a – à peu près – tout ce qu’il veut, sauf un titre NBA. Les Bucks Khris Middleton et Pat Connaughton se sont alors cotisés pour offrir un cadeau bien ciblé au Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Avec un beau message à peine subliminal en prime.

Happy Birthday to you Giannis !! Fêtant hier ses 26 ans, le phénomène du Wisconsin n’a pu échapper à une petite célébration de la part de ses coéquipiers lors du camp d’entraînement des Bucks. Et alors que son avenir pèse comme une épée de Damoclès au-dessus des Daims, Khris Middleton et Pat Connaughton ont pris les choses en main au nom de tout le vestiaire (et probablement de toute la ville) de Milwaukee en décidant de lui offrir ce primordial objet qu’est un stylo. Merci pour l’info ESPN. Vous aurez compris le clin d’œil. Avec ce savoureux cadeau en mode remake du « vous avez de la pâte, vous avez du suc’… » des Bronzés font du ski, les deux joueurs ne manqueront pas de faire remarquer que maintenant, Giannis a le stylo, il a la supermax extension sous le nez, et que ça va nous faire une sublime crêpe au sucre.

Khris Middleton said that he and Pat Connaughton got Giannis Antetokounmpo a pen for his birthday in the hopes that he maybe has some use for it soon. — Malika Andrews (@malika_andrews) December 6, 2020

Un peu radin les collègues ? Ce serait vite oublier que ce stylo pourrait rapporter gros. Son contrat arrivant à terme en 2021, Giannis a le choix en ce mois de décembre de prolonger de suite l’aventure Bucks, ou de mettre la pression sur ses dirigeants en laissant la porte ouverte à un potentiel départ lors de la prochaine Free Agency. Prenant en compte le fait qu’une supermax extension ne peut pas se signer durant la campagne 2020-21, il reste quinze jours au Freak pour épargner des maux de tête aux hommes de Mike Budenholzer toute la saison. Autant dire que ce BIC tombe à pic.

Voilà tout le pouvoir qui réside dans ce cadeau à 0€99. Mais au-delà de tout aspect comptable, cette délicate attention de Khris et Pat est aussi le moyen de dédramatiser une situation qui doit peser au centre d’entraînement des Daims, et qui ne manque pas de renforcer le bon esprit déjà entrevu chez les Bucks. Mais vous, à leurs places, vous lui auriez offert quoi à Giannis ? La rédaction est partagée entre une calculatrice lui permettant de compter ses pas sur ses eurosteps, le livre « Miami, pourquoi est-ce la pire ville des States ? », un poster dédicacé de Moritz Wagner, le guide « Les entorses à la cheville pour les Nuls » ou encore une armoire à trophées collectifs récompenses individuelles. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’aura pas la bague NBA comme cadeau lors de l’ouverture et qu’il souhaite vite régler ce problème…

En proie à une décision scrutée par tout le monde de la NBA et qui pourrait influencer des stratégies chez de nombreuses équipes (coucou Pat), Giannis Antetokounmpo peut toujours compter sur le soutien affectif de ses potes Bucks, qui se verraient bien attaquer la saison aux côtés d’une superstar venant fraîchement de prolonger. Cela galvaniserait des Daims qui deviendraient plus menaçants que jamais… Sacré pouvoir ce stylo quand même.

Source texte : ESPN