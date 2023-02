Année après année, Giannis Antetokounmpo – double MVP pas en titre – continue de progresser mais souhaite toujours faire évoluer son jeu. Dans son viseur ? Le tir extérieur, comme s’il n’était pas assez indéfendable.

Difficile pour un joueur NBA de cocher plus de cases qu’a déjà cochées Giannis Antetokounmpo. Depuis 2013, le palmarès du Greek Freak a un chouïa engraissé : double MVP, Défenseur de l’année 2020, MVP des Finales, champion 2021 avec les Bucks – seulement le deuxième titre de l’histoire de la franchise – membre du « 75 Greatest » de la NBA et sextuple All-Star. Le genre de joueur qui a un peu bougé les lignes. De vendeur de breloques à vendeur de rêves.

Et malgré tout ça. Malgré tous ses accomplissement et hauts faits qu’on ne lui prédisait pas, malgré une saison personnelle qu’il juge encore meilleure que la précédente, le Greek Freak se pense encore capable de faire mieux. Pour The Athletic, Giannis Antetokounmpo est revenu sur sa première partie de saison. Petite autocritique.

« Suis-je meilleur cette année ? C’est sûr. Est-ce que je pense l’avoir montré ? Non. […] Chaque fois que je rentre chez moi, je me dis ‘Mince, je sens que j’en ai encore en moi’ »

Mais le point forward des Bucks ne se sent pas pressé et sait que ses meilleurs jours sont encore devant lui.

« Même si je ne montre pas que je suis meilleur cette année, c’est rien parce que j’ai que 28 ans. L’année prochaine, j’aurai 29 ans. Et l’année suivante, je reviendrais et je serai surement bien meilleur et en capacité de le montrer […] Ce n’est pas pour être arrogant mais en 37 matchs, je suis à 31 points de moyenne. Je n’ai jamais eu ses chiffres de ma carrière. Même à l’école je n’étais pas à 31 points par match. »

Giannis sait au fond de lui qu’il regorge d’un potentiel qu’il n’arrive pas à exploiter, au point où le Greek Freak s’en retrouve même… frustré.

« Il y a encore 2 autres niveaux en moi à débloquer. Et je dois rester focus pour pouvoir y arriver » […] Pour l’instant, je n’arrive pas à atteindre ce niveau et ça m’irrite. Mais une fois que tu traverses l’adversité et que tu la dépasses, tu peux t’imposer au sommet. »

Giannis Antetokounmpo with 50 points in 30 minutes. Best player in the world. pic.twitter.com/DoBxV457m3 — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) January 30, 2023



Mais alors, que manque-t-il à Giannis Antetokounmpo pour réellement s’épanouir ?

Giannis est une force surhumaine, voire inarrêtable lorsque le jeu se situe près du panier. Seulement voilà, le jeu ne s’est jamais joué aussi loin du cercle de son histoire. À l’heure où les cinq joueurs alignés sur le parquet doivent faire preuve d’un minimum d’adresse pour s’en sortir, le double MVP fait figure d’exception. En terme statistique, Giannis enchaîne cette saison sa pire performance au tir depuis qu’il est dans la Ligue. Cette année, ne comptez pas plus haut que 36% pour des tirs au-delà de quatre mètres, et seulement 20% pour les tentatives de près.

« Je sais que je peux rentrer des tirs. Je pense qu’une partie de mon jeu, c’est de tirer à mi-distance.. Je pense que Kevin Durant a débloqué son jeu à 32 ans. 32 ans ! J’ignore si vous voyez ça se transmettre sur le papier, mais de ce que je vois, LeBron [James] débloque aussi d’autres niveaux. Je vois aussi Steph [Stephen Curry] débloquer d’autres niveaux à 34 ans. »

C’est avec une confiance redoutable que Giannis veut aborder sa deuxième partie de saison ainsi que le reste de sa carrière. Place maintenant aux actes : il est vrai qu’il serait dommage de voir le Greek Freak décliner sans qu’il ait fait “évoluer” son style de jeu.