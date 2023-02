Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de janvier.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Ambiance Kobe Bryant-Smush Parker selon Robin Lopez après la pointe offensive à 71 points de Donovan Mitchell.

I’m going to get it out of the way and point out that Donovan Mitchell and Robin Lopez combined for 72 tonight. Hashtag Historic Game. — Robin Lopez (@rolopez42) January 3, 2023

“Je vais sortir du silence et signaler que Donovan Mitchell et Robin Lopez ont marqué 72 points en cumulé ce soir. Hashtag match historique.”

# Vous pensez que Willy Hernangomez a suffisamment de batterie ?

🔋🔋🔋🔋 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) January 7, 2023

🔋🔋🔋 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) January 16, 2023

🏀🔋 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) January 21, 2023

# Pascal Siakam et Christian Koloko se sont mis sur la gueule à Fifa, on en est là.

Rookie VS Vet 🎮🇨🇲 pic.twitter.com/kmGEahaIGn — pascal siakam (@pskills43) January 11, 2023

# Devant cette vidéo virale de jeunes gamins imitant les joueurs professionnels qui a suscité certains commentaires négatifs, Kevin Durant quant à lui, semble prendre leur parti et apprécier.

As a kid, I remember, we did what we saw the pros do…good shit lil homies https://t.co/0wthEMyG8G — Kevin Durant (@KDTrey5) January 20, 2023

“Quand j’étais enfant, je me souviens que l’on faisait ce que les pros faisaient. Bien joué les petits gars !”

# Jalen Duren a bien retrouvé son passeport, perdu juste avant le match à Paris.

# LeBron James ne décolère toujours pas de cette faute de Jayson Tatum non sifflée dans les ultimes instants du match, les arbitres non plus n’en dorment pas.

🤦🏾‍♂️!!! I don’t understand. I truly don’t https://t.co/XgVDGRZ5Wa — LeBron James (@KingJames) January 29, 2023

“Je ne comprends vraiment pas.

# Nicolas Batum et Nando De Colo ont apporté leur soutien à Loïc Akono, joueur de Nationale 2 à Metz et ancien joueur de Gravelines et Nanterre notamment, suite au comportement raciste d’un spectateur dont a été victime le meneur de jeu à Charleville-Mézières.

🙏🏽 force à toi https://t.co/TqEMtyGdkD — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 29, 2023