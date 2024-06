Les réactions Twitter après la Draft de Bronny James par les Lakers

La Draft NBA 2024 est officiellement terminée, la première de l’histoire s’étant déroulée sur deux jours. Elle a notamment vu Bronny James être drafté par les Lakers. Pour la première fois de l’histoire, un père et son fils joueront en même temps en NBA, qui plus est sous le même maillot. Ça valait bien quelques réactions non ?

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Special!! Congrats, Bronny! https://t.co/C5dsQ2ZUZT

— Chris Paul (@CP3) June 27, 2024

“Spécial ! Félicitations Bronny !”

One of the dopest moments in our sport! Congrats, Bronny! 🫡🫡 https://t.co/zHSjK6albx

— DWade (@DwyaneWade) June 27, 2024

“L’un des plus grands moments de notre sport ! Félicitations Bronny !”

Congratulations to Bronny James on being drafted by the Los Angeles Lakers! This is a historic moment because LeBron and Bronny are the first father-son duo to play in the NBA at the same time and on the same team. Watching Bronny suit up for the @Lakers during Summer League in… pic.twitter.com/jGRbGiD0n6

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 27, 2024

“Bravo à Bronny James d’avoir été drafté par les Los Angeles Lakers. C’est un moment historique car LeBron et Bronny sont le premier duo père-fils de l’histoire à jouer en même temps et pour la même équipe. Voir Bronny porter ce maillot pendant la Summer League de Vegas, ce sera immanquable !

Big 4 ! Bronny, Bron, AD , & JJ 😮‍💨

— Dwight Howard (@DwightHoward) June 27, 2024

I’m negl Bron & Bronny as teammates now is odee! Every Dad dreams of there son being in the league but to be on the same team, mannn they exceeded in life 🔥🔥🔥

— Bones Hyland (@BizzyBones11) June 28, 2024

“LeBron et Bronny sont coéquipiers maintenant, c’est fou ! Tous les pères rêvent de voir leur fils dans la ligue, mais être dans la même équipe ? Ils ont réussi.”

Imagine being able to play with your son! This is historic, having 2 boys my self I couldn’t image how that would feel 🫡

— Zach LaVine (@ZachLaVine) June 27, 2024

“Imagine pouvoir jouer avec ton fils. C’est historique ! J’ai moi-même deux garçons et je n’imagine même pas ce que ça doit faire.”

Family business. pic.twitter.com/oBoVHA8doA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 27, 2024

“Une affaire de famille.”

Tweet of the night. https://t.co/PGwsfFymWN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Woj: “I don’t want to hear the charges, people talking about nepotism. The NBA is full of nepotism. The ownership level, front offices, coaching. I don’t want to hear about it all of a sudden because Bronny James’ father plays for the Lakers. It is rampant in this league.” pic.twitter.com/LW9FI6BLOX

— Awful Announcing (@awfulannouncing) June 27, 2024