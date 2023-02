Pour la Rivals Week NBA, la TrashTalk Fantasy League s’était alignée le calendrier d’Adam Silver pour proposer une ligue avec des lots. La semaine terminée, il est l’heure de faire le bilan et de récompenser les valeureux joueurs ayant tiré leur épingle du jeu parmi les 3872 participants.

Ils auront su slalomer entre les carottes semées par les meilleurs joueurs NBA cette semaine. Il faut le dire, les premiums n’ont pas toujours assuré, entre mises au repos, blessures et scores médiocres. Autant d’obstacles à éviter pour finir dans le Top 10 de la ligue TTFL Rivals Week. on notera bien sûr le DNP de Nikola Jokic, le -2 de Luka Doncic qui ne joue que trois minutes ou encore la double carotte des Clippers (Paul George et Kawhi Leonard qui ne jouent pas) parmi les plus gros écueils rencontrés. Il y a eu aussi la tentation de prendre Anthony Davis de retour. Allait-il être en forme ? (réponse : pas encore).

Finalement, la décision c’est faite sur le week-end, avec deux derniers picks autoritaires de Visual – le champion – qui enchaîne Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo pour porter son total de points à 455 (soit une moyenne de 65 points). Quatre unités de plus que son dauphin qui malgré une tentative désespérée avec le Grec dimanche et un coup de pouce énorme de Damian Lillard mercredi (98 points) doit regretter d’avoir finalement opté pour Kawhi Leonard samedi à quelques encablures de la clôture des decks quand LeBron James était posé à la base. Mais les hexperts le savent : il faut toujours rester sur sa première idée en TTFL.

# LE TOP 10 de la ligue Rivals Week TTFL

# LES LOTS À GAGNER

Pas de panique pour les gagnants : on vous recontacte très vite pour le choix des lots dans la boutique et les modalités d’envoi. Et pour les autres un peu de patience : il se pourrait que prochainement vous puissiez retenter votre chance sur une nouvelle ligue. On dit ça, on dit rien.