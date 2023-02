Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Philadelphia Sixers

LES SIXERS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Sur une bonne période ces derniers temps, les Sixers étaient sur une série de sept victoires consécutives. Série qui a pris fin cette nuit, après leur défaite face au Magic (109-119). Mais cela ne change rien pour la troupe de Doc Rivers, qui reste sur le podium à l’Est (32 victoires, 17 défaites). Autour d’un Joel Embiid au top, d’un James Harden ultra efficace en deuxième option, la franchise de Pennsylvanie souhaite toujours jouer le titre et ses résultats parlent pour elle. 6ème meilleur defensive rating (111,6) et 7ème ratio offensif (115,5), Phila n’a pas grand chose à se reprocher et a tous les arguments pour prétendre au trophée Larry O’Brien.

L’équipe est dans une très bonne forme depuis deux mois et Daryl Morey ne devrait pas tout chambouler. Mais le front office pourrait faire un ou deux moves pour améliorer le banc, et soutenir son duo Embiid-Harden.

LES JOUEUR(S) DES SIXERS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Les Sixers ont érigé le poste 5 comme priorité à la Deadline. Bien que Joel Embiid soit exceptionnel, il a raté quelques matchs et a aussi besoin de souffler, c’est pourquoi Philly cherche une doublure de renom à son franchise player.

Pour ce faire, les Sixers pourraient donc se séparer de quelques éléments. Un exemple qui saute aux yeux, celui de Matisse Thybulle. Souvent loué (à juste titre) pour sa défense et son potentiel à arrêter les meilleurs joueurs adverses, l’ailier a également été critiqué pour son manque de présence en attaque. En effet, le joueur de 25 ans ne prend que 2,5 tirs par matchs, un problème qui pourrait coûter cher à Philly. La franchise ne veut donc pas prendre de risques et pourrait se séparer de son ailier, qui garde une valeur très élevée sur le marché. Les Kings seraient notamment intéressés.

Attention aussi aux noms de Furkan Korkmaz, Danuel House Jr. et Jaden Springer. Les deux premiers sont désormais hors de la rotation, mais leurs profils de vétérans aguerris restent utiles et seront courtisés. Springer, lui, ne s’est jamais imposé à Philly et doit se relancer ailleurs.

🚨 Matisse Thybulle est bien disponible. Les discussions s’intensifient depuis 1 mois, les Sixers n’ont pas donné l’indication de vouloir le prolonger et la cote de Thybulle reste très élevée dans la Ligue. À surveiller : équipe compétitive en quête de défense et un peu de cap. pic.twitter.com/o1weiimIZe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES SIXERS

En plus d’un poste 5, Philly pourrait se mettre à la recherche de joueurs two-way (polyvalents des deux côtés). Deux postes donc, qui pourraient se voir upgrader avant que les Sixers entament un run vers les Playoffs.

Philadelphie possède déjà trois pivots dans son roster, mais pourraient être tentés par l’acquisition d’un renfort plus sûr. Avec Montrezl Harrell irrégulier et Paul Reed qui n’a pas la confiance de son staff, les Sixers seraient ouverts à l’idée de faire venir un autre intérieur, même s’ils n’en tradent aucun. Pas de noms concrets ont fuité, mais on imagine bien les Sixers se pencher vers des joueurs du type Naz Reid ou Jakob Poeltl.

Du côté des ailiers, Philly va donc chercher à récupérer un joueur capable de défendre mais aussi d’apporter quelque chose en attaque. Le nom qui vient tout de suite sur la table est Jae Crowder. Le poste 3/4, qui est sûr de bouger à la Deadline aurait cependant les faveurs des Bucks, qui sont à fond sur le dossier. Mais tant que rien n’est fait, les Sixers peuvent toujours retourner l’affaire. Eric Gordon, aussi sur le point de quitter les Rockets, serait sur les tablettes de Daryl Morey. Phila avait déjà fait une offre pour vétéran à la Draft, et pourrait bien revenir à l’assaut dans les prochains jours.

