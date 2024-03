Certains pensent que la TTFL, c’est de la chance. Alors soit on a la plus grande collection au monde collection de trèfles à quatre feuilles, de fers à cheval et de pattes de lapin chez AdrenAllIn, soit en fait il est aussi question de talent. Parce qu’après le titre de champion de Ligue 1 en 2022 et un trophée d’équipe du mois en décembre 2023, l’équipe est de nouveau au sommet pour ce mois de février 2024. Des machines

Salut la team ! Encore un trophée d’équipe du mois pour vous après celui de décembre 2023. Vous n’en avez pas marre ?

Salut la team Trashtalk, on en a jamais marre, on y prend goût. Mais même si ça fait plaisir l’objectif est de finir en tête en fin de saison et remporter les playoffs une deuxième fois après 2022 #RoadToLaDeuxiemeBague

Malgré ce deuxième titre d’équipe du mois, vous êtes « seulement » second au classement général (NDLR : au premier mars, ils ont pris la tête depuis). Que faut-il faire de plus pour basculer en tête ?

Il fallait juste un pick en Mars pour passer devant, merci Giannis.

Racontez-nous un peu ce mois de février : vos gros coups, les éventuelles carottes… comment les choses se sont passées ?

On a évidemment eu des gros coups : Wemby à 60, Jokic à 71, Booker à 54, Tatum à 70, Davis à 61, SGA à 61 et Luka à 57.

Mais tout n’a pas été parfait, un joli Ayton à 9 et quelques no picks qui nous a poussé à revoir notre système de communication pour palier à ces quelques points perdus (environ 300 sur la saison)

Comment avez-vous géré la pause All-Star ? Est-ce que vous l’aviez pris en compte au moment de faire vos picks en janvier pour avoir des retours de gros joueurs au bon moment ?

Rien de spécial au all star break, tout comme les joueurs NBA, rien à faire. On pick au jour le jour en anticipant un minimum les soirées à peu de pick.

Merci pour vos réponses. On se retrouve en avril ?

Faudra donc prévoir de nouvelles questions !!!

Et un dernier mot pour nos concurrents, il y a deux mois on avait prévenu Les Ducs (alors leader du classement) que toutes bonnes choses avaient une fin, ils ont depuis abandonné… Espérons qu’AllInCrew ne finissent pas noyés, tout comme eux, au fin fond du classement