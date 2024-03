Taj Gibson revient pour une nouvelle pige en NBA et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce n’est pas aux Knicks qu’il vient de signer. L’intérieur vétéran prend la direction des Pistons.

Tom Thibodeau est probablement jaloux.

Son chouchou est de retour en NBA mais pas dans son équipe. Après plusieurs allers-retours à New York, c’est donc dans le Michigan que Taj Gibson pose ses valises. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Free agent C Taj Gibson is signing a 10-day contract with the Detroit Pistons, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. pic.twitter.com/6TEhg9u9Ss

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2024

À 38 balais, Taj Gibson va venir apporter son expérience aux Pistons pour dix jours, et plus si affinités. Gibson ne produit plus grand-chose au niveau statistique (1 point et 2 rebonds de moyenne cette saison), mais sa présence dans le vestiaire et son envie de faire le sale boulot lors des rares minutes où il est sur le terrain peuvent servir à une équipe en reconstruction comme Detroit.

Pour rappel, les Pistons possèdent le pire bilan NBA cette saison avec 9 victoires pour 52 défaites (à égalité avec les Wizards).

Source texte : ESPN