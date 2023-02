Quatre petits matchs au programme de cette nuit NBA, l’occasion de souffler un bon coup avant la dernière ligne droite, l’occasion aussi d’apprécier ce magnifique duel entre les Hornets et les Pistons, que devrait sans doute regarder Victor Wembanyama avec pas mal d’attention.

# LE PROGRAMME

# À NE PAS MANQUER

Hornets – Pistons, parce que ça pourrait être très drôle. Les deux pires équipes de la Conférence Est, deux des quatre pire de la Ligue, et ar conséquent candidates déclarées pour l’accueil la saison prochaine d’un jeune prospect français de grande envergure. Les Hornets restent sur quatre victoires de suite et n’ont rien compris au concept de tanking, les Pistons tankent depuis dix ans mais ne savent pas pourquoi, bref on a très hâte de voir ce match que personne n’aimerait gagner, en espérant vivre un money time psychédélique lors duquel on enverra LaMelo Ball poster James Wiseman ou bien Marvin Bagley annoncer le dernier système. Déjà hâte d’y être tiens.

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Un vrai match cette fois-ci, entre les Sixers et le Heat. Joel Embiid vs bam Adebayo, James Harden vs Jimmy Butler, grosse concentration de mâles alphas au mètre carré et ça s’annonce succulent.

Knicks – Celtics, parce que c’est un vrai choc et parce que ça nous rappelle instantanément cette vidéo