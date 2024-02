Evan Fournier : “Je suis vraiment satisfait d’être enfin parti de New York”

Même s’il n’a pas encore officiellement porté la tunique des Pistons et que Monty Williams n’a pas été des plus rassurants quant à son intégration dans le groupe, Evan Fournier reste content de sa situation, et d’être enfin loin de New York. On le comprend.

Allez, on espère le revoir bientôt sur le parquet, et cette fois de manière durable. Evan Fournier s’est exprimé sur son arrivée à Detroit, dans le cadre d’un transfert entre Pistons et Knicks la semaine dernière lors de la trade deadline. Un changement d’équipe vu comme une libération par beaucoup d’observateurs, Evan n’ayant joué que 3 (bouts de) matchs cette saison pour les Bockers. Forcément, débarquer dans un nouveau cadre basket, aussi particulier soit-il (Detroit est la pire équipe de la ligue) provoque la satisfaction.

“Jusqu’ici, tout va bien. Je suis vraiment content d’être enfin parti de New York, je suis désormais concentré sur cette nouvelle opportunité. Après seulement trois entraînements, on voit directement que Monty Williams est un grand entraîneur. Il est très minutieux, donne beaucoup d’explications.”

Le coach de Motor City a pourtant prévenu hier : il ne sait pas si son équipe aura de la place pour un profil comme Evan Fournier. D’abord, de la frustration en lisant ceci, mais les déclarations suivantes de Fournier sont claires et peuvent un peu rassurer quant à sa participation aux matchs de l’équipe.

“Ils n’ont rien dit (concernant son rôle dans l’équipe). Juste après le transfert, la franchise m’a contacté pour dire que j’étais désiré ici. Je vais me préparer comme si je jouais, et nous verrons bien.”

C’est tout ce que l’on souhaite à Vavane. Du temps de jeu, des sourires, du basket. Les Jeux Olympiques se rapprochent à grand pas. Un brin de stabilité sportive n’est donc absolument pas à laisser de côté pour préparer au mieux cette échéance d’importance première, à la maison.

Evan Fournier said he’s happy to be out of New York and excited for his opportunity in Detroit. pic.twitter.com/MxxnmTQcmd

— James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) February 12, 2024



Source : @JLEdwardsIII sur Twitter