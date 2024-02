Grosse frayeur au Kaseya Center ce dimanche concernant Terry Rozier. Face aux Celtics, le joueur du Heat est retombé salement et s’est blessé au genou. Il a passé une IRM lundi qui n’a finalement rien révélé de grave et il devrait vite revenir sur les parquets. Ouf !

Les images en direct étaient vraiment moches. Le genre d’images qu’on déteste voir et qui rappelle ces blessures qui mettent fin à une saison. Heureusement pour le Heat, ce n’est pas le cas ici. Si Scary Terry nous a bien fait peur, il devrait donc revenir rapidement. Selon Shams Charania, on parle en semaine et non en mois pour son retour, plutôt rassurant. La pause du All-Star Weekend va faire du bien à tout le monde et Terry ne devrait pas rater trop de matchs.

Fiou… le Heat et Terry Rozier s’en sortent bien, car hier soir la blessure avait l’air vraiment moche.

On va suivre le doss mais y’a pas de fin de saison pour Scary Terry ! 🙏 https://t.co/RLJildes8H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2024

Arrivé récemment en Floride dans le trade de Kyle Lowry, Terry Rozier montre des choses intéressantes. L’adresse n’est pas là pour l’instant mais l’échantillon est trop faible pour juger. Il a directement été intégré au cinq majeur par Erik Spoelstra et apporte un profil différent, notamment par rapport à Kyle Lowry. Un profil qui peut très bien s’intégrer au système mayamesque et qui, comme contre les Suns par exemple, peut faire beaucoup de bien à l’attaque.

Une blessure jamais bienvenue mais une franchise… habituée à devoir gérer ces situations. En effet, s’il a quitté la culture de la lose des Hornets, il a rejoint celle des blessures du Heat. Dans le même match par exemple, Josh Richardson s’est blessé et Duncan Robinson aurait pu l’être après un move WWE-esque de Jaylen Brown. Avec ces deux absents, la rotation sur le backcourt du Heat est désormais très réduite, et comme Jimmy Butler doit faire avec des évènements familiaux tragiques, le coach de Sud-Plage va devoir montrer ce qu’il sait faire de mieux : improviser, faire des feux d’artifice avec 3 bouts de ficelle et un vilain scotch.

Le Heat est actuellement huitième de la Conférence Est et doit tenir avant d’être de nouveau à 100%. Pas de repos de prévu néanmoins puisqu’ils enchaîneront Milwaukee et Philadelphie en back-to-back avant la pause du ASWE… La NBA est belle, mais elle est parfois cruelle.

Source texte : Shams Charania