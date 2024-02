Blessé à l’épaule dans le match de dimanche face aux Celtics, l’arrière du Heat Josh Richardson va faire un séjour prolongé à l’infirmerie.

Voilà qui ne va pas faciliter la vie du coach de Miami Erik Spoelstra.

D’après Shams Charania de The Athletic, Josh Richardson a été victime d’une luxation de l’épaule contre Boston hier. Verdict ? Plusieurs semaines d’absence pour l’arrière du Heat.

Miami Heat guard Josh Richardson has suffered a dislocated right shoulder and is expected to be re-evaluated in a few weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Richardson has averaged 10 points in return season in Miami, including 40% from 3-point range over last two months. pic.twitter.com/FUsG1p2UlZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2024

Obligé de bricoler depuis le début de saison suite aux nombreuses absences qui touchent son effectif, Coach Spo va devoir faire sans son joueur de 30 ans, qui tourne cette année à 9,9 points, 2,8 rebonds et 2,4 passes à 44% de réussite au tir. Et le pire, c’est que les mauvaises nouvelles pourraient s’enchaîner.

En effet, alors que Jimmy Butler est également out pour raisons personnelles (décès dans sa famille), Terry Rozier a aussi été victime d’une blessure contre Boston, à la jambe droite. Il doit passer des examens aujourd’hui pour déterminer la gravité de sa blessure.

Avec 28 victoires pour 25 défaites cette saison, le Heat est seulement 8e de l’Est à l’heure de ces lignes.

__________

Source texte : The Athletic / ESPN

Soirée vraiment frustrante pour Miami.

Y’a du fight mais tu perds Josh Richardson (épaule), Terry Rozier (genou), t’as failli perdre Duncan Robinson (coude), et tu perds au finish contre Boston après un beau combat.

Le réveil va être vilain demain.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2024