Première rencontre du Play-in Tournament et première surprise avec la victoire des Hawks sur le parquet du Heat ! (116-105) Un succès mérité pour les Faucons, qui affronteront Boston au premier tour des Playoffs.

Pour retrouver les stats détaillées de cette rencontre, c’est juste ici.

Les Hawks débutent fort, le Heat est à la rue

C’était l’heure des retrouvailles du côté de South Beach entre Atlanta et Miami. Adversaires l’an passé en Playoffs, les deux équipes se retrouvent cette fois au Play-in dans un match couperet. À domicile et logiquement favori, le Heat ne semble pourtant pas avoir conscience de l’enjeu de la rencontre. Les Hawks débutent tambour battant, fermant la raquette et attaquant parfaitement les failles défensives des hommes de South Beach. Agressivité, efficacité, domination au rebond, les copains de Trae Young se régalent et le match est à sens unique.

Côté Miami, les leaders n’y sont pas. Butler avait annoncé une victoire, il aurait sans doute mieux fait d’agir en premier. Bam Adebayo apporte en défense mais offensivement il passe à côté. Tyler Herro est lui plombé par les fautes pour vraiment trouver son rythme. La seule consolation pour les fans est de voir un Kyle Lowry vintage qui porte toute la Floride sur ses épaules pour maintenir le Heat en vie. Il y a +15 Atlanta à la pause et c’est franchement bien payé pour Miami.

Miami se réveille, Atlanta laisse passer l’orage.

On imagine qu’Erik Spoelstra a passé un sacré savon à ses troupes à la pause. L’énergie des joueurs du Heat semble retrouvée au retour des vestiaires. Défensivement, c’est clairement mieux. Offensivement, Tyler Herro commence à enchainer les ficelles. Il ne faut que quelques minutes pour que le match soit totalement relancé.

Les piou-pious sont en souffrance mais ne cèdent pas face à la panique. Revenu à -5, le Heat ne parvient pas à enfoncer le clou et les joueurs de Géorgie reprennent alors leur marche en avant. Ice Trae est dans un bon jour, l’apport des remplaçants est immense pour Atlanta, Miami vient de laisser passer une occasion en or de faire douter les visiteurs.

Le show Kyle Lowry, le collectif des Hawks finit le boulot

Nous voilà dans le money time et, alors que le Heat est de nouveau à bonne distance, qui sort encore de sa boîte ? Kyle Lowry bien sûr. Le meneur vétéran fait le match de sa saison, tout ce qu’il touche se transforme en or. À coup de 3-points, il redonne à nouveau espoir à l’American Airlines Arena mais Atlanta trouve toujours la réponse.

Dejounte Murray rentre quelques gros shoots en fin de match, le Heat n’a aucune réponse contre Clint Capela, en mode glouton dans la raquette ce soir et qui avait visiblement aimanté la balle (21 rebonds dont 8 offensifs !). Atlanta tue le suspense et peut tranquillement finir le match dans une salle qui se vide. Le Heat a raté le coche et devra se reprendre, toujours à domicile, face au vainqueur du match Toronto-Chicago. Les Hawks prennent la direction de Boston, où les attendent les Celtics.