A peine le temps de se remettre des émotions générées par l’entrée de Nicolas Batum dans le débat du GOAT, que l’on devait se reconcentrer pour le deuxième match de la soirée, un succulent Bulls – Hawks de milieu de nuit. Autant vous dire qu’on ne s’est pas envoyé que de l’eau plate pour tenir. Allez, envoyez le résumé, enfin presque.

Dur, très dur de passer d’un match à l’autre cette nuit, un peu comme si on vous proposait de digérer ce petit magret de canard salé façon Guérande avec une belle feuille de laitue tiède et sans sauce. La teneur du premier quart ? Imaginez que plutôt que de se concentrer sur le United Center, la rédaction de TrashTalk était plutôt occupée à comparer les aigles et les pygargues. True story.

Sur le terrain ? Les Bulls font un meilleur départ, bien que Nikola Vucevic fasse passer un énième pivot pour Wilt Chamberlain, ici Clint Capela, tout heureux de marquer une dizaine de points dès l’entame. Dejounte Murray score également mais côté Bulls le trio DeRozan / Coby White / Vucevic déroule, face à une défense qui en a quand même pris 150 dimanche face aux Pacers, parait qu’ils devaient réviser leurs gammes avant le play-in. Avant deux heat checks à venir, l’action du match est alors à mettre au crédit de ce dieu de Dede Drummond, jamais à court d’idée pour nous faire rire (la production indique qu’aucun animal n’a finalement été blessé dans la vidéo ci-dessous)

Oh non…

Caruso s’est blessé sur cette action, Drummond lui est rentré dedans… pic.twitter.com/CnO9muGP8M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2024



Les deux heatcheck en question ? Commençons par le premier. Les Bulls mènent de 16 points après un quart-temps, coolos on va tranquillement pouvoir enchainer… sauf que les Hawks claquent un grand 14-0 d’entrée de jeu au deuxième et nous obligent à reposer les yeux sur ce match décidément foufou (pas du tout). Durant ce coup de chaud Dejounte Murray plante une dizaine de points pour arriver quasiment à la vingtaine avant la mi-temps, il est bien aidé par l’apport de Bruno Fernando, et cette phrase nous donne un peu la nausée en avril, c’est comme ça, c’est la vie.

Ce qui va donner la nausée aux Hawks, par contre, c’est l’explosion en deuxième mi-temps d’un certain Coby White, clairement le joueur frisson des Bulls cette saison et qui va, fort logiquement donc, être celui de ce match de play-in.

COBY SPIN CYCLE 🌪️@CobyWhite | #SeeRed pic.twitter.com/9ym97RJbUW

— Chicago Bulls (@chicagobulls) April 18, 2024



Comme son idole Nico Batum (probablement), Coby va claquer 31 pions après la pause pour s’en aller chercher son record de la saison au scoring et même son record en carrière, Coby Timing, et le fait de l’imaginer avec les cheveu mouillés n’a absolument rien à voir avec la masterclass qu’il nous a offert cette nuit, on a même cru apercevoir des “défenseurs” des Hawks prendre des photos en scred. 42 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 steals au final pour le presque bien prénommé, à 15/21 au tir et sans la moindre balle perdue, à part pour les Hawks que l’on est, mais alors vraiment, bien content de ne plus voir jusqu”en octobre, désolé mais on laisse parler le ressenti, on s’est pas emmerdé à regarder ce match pendant trois heures pour faire semblant d’être gentil. Coby White a en tout cas prévenu, le match de vendredi face au Heat sera un combat :

“It’s going to be a dog fight.” 🍿

After putting up 42 PTS in the Bulls’ win… Coby White gives a preview of the upcoming CHI/MIA #SoFiPlayIn matchup for the #8 seed in the East! pic.twitter.com/2Wi6mEHBhh

— NBA (@NBA) April 18, 2024



Dejounte Murray termine sa saison avec un 30/7/6/2, Trae Young est passé par là avec un petit double-double (22/10) et Clint Capela également (22/17). Mais cette qualif des Bulls pour la “finale” du play-in tournament ne nous fera pas oublier la question la plus intéressante de la nuit : c’est quoi la différence entre une pygargue et un aigle ?!?