Les Bulls continuent leur carnage : DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ont épelé le mot Big Three aux Hawks !

Les habitués le savent, depuis quelques saisons les matchs entre les Hawks et les Bulls donnent bien souvent lieu à des dingueries. Sur les feuilles de stats, dans les scénarios proposés, et cette rencontre avait donc une belle odeur de main event de la nuit quand on a appris que… Trae Young était de retour de protocole COVID pour tenter de couper la chique à des Bulls en pleine bourre. Vous connaissez la dernière ? Et beh ce match… fut une pure dinguerie.

Il y avait ce 168-161 quasi mythique en mars 2019 ou encore une perf monumentale de Zach LaVine la saison suivante avec un petit 7/7 du parking, et globalement tous les Bulls – Hawks de ces dernières saisons nous ont d’ailleurs offert de chaudes soirées de basket. Cette nuit ? Une fois est coutume puisque les hommes de Billy Donovan et ceux de Nate McMillan nous ont offert l’un des plus beaux matchs de la saison. Rendons hommage tout d’abord à ces Hawks, qui retrouvaient cette nuit un Trae Young de retour et pressé d’en découdre, alors que les absences obligeaient tout de même McMillan à titulariser Chaundee Brown Jr., enchanté monsieur. Les hommes forts d’Atlanta ? Trae Young évidemment, reparti dans sa course aux étoiles et auteur cette nuit de 29 points et 9 passes, maladroit du parking mais assez insaisissable en première mi-temps notamment. Autres bonnes nouvelles made in Georgie, Bogdan Bogdanovic retrouve peu à peu son poignet et ses mollets, Gorgui Dieng continue d’être un soldat parfait en sortie de banc et, surtout, les Hawks semblent s’être trouvés en la personne de… Cam Reddish un nouveau leader ou pas loin. 34 points la semaine dernière face au Magic, 18 contre les Sixers malgré une petite alerte à la cheville et donc 33 cette nuit, avec 8 tirs du parking, Cam sortant vaincu les armes à la main de son énorme duel avec DeMar DeRozan notamment. Une bonne nouvelle pour les Hawks ça, qui galèrent encore à tirer le meilleur de ce duo Reddish / Hunter estampillé draft 2019 à cause de la santé des deux gamins.

Mais si les Hawks n’ont pas à rougir de leur courte défaite, les Bulls, eux, peuvent très clairement flex ce matin avec cette nouvelle victoire, la 21ème de la saison, qui leur permet plus que jamais de chauffer la seconde place à l’Est. Des Bulls loin d’être au complet également hein, puisqu’on rappelle que les trois meilleurs défenseurs de l’équipe ou pas loin sont actuellement couchés sur le dos (Pat Williams pour la saison, Alex Caruso et Lonzo Ball pour encore quelques jours), des Bulls sur le point de battre le record all-time de joueurs passés par le protocole COVID, car oui cette stat existera bientôt malheureusement. Mais si les absents auraient pu peser, ces incroyables Bulls rendent nos pensées positives, plus que jamais, avec cette nouvelle très grosse soirée, notamment offerte par un trio de rêve composé du All-Star Nikola Vucevic et des deux loulous qui vont l’être bientôt à nouveau : Zach LaVine et DeMar DeRozan.

35 points et 10 passes à 14/19 au tir pour DeRozan 23 points, 15 rebonds et 6 passes à 4/8 à trois points pour Vucevic 30 points et 9 passes à 11/21 au tir dont 5/8 à trois points pour LaVine Juste une perfection du trio des Bulls ce soir, en back to back. Monstrueux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Zach LaVine pas loin des 25 pions à la mi-temps, Nikola Vucevic qui lâche une merveille de deuxième mi-temps, DeMar DeRozan qui relève le défi Cam Reddish et qui termine son match avec une nouvelle mixtape de MVP, Coby White et même Matt Thomas qui pilonnent de loin, et donc une nouvelle victoire au cœur d’une saison décidément diablement excitante pour les Bulls, qui continuent leur course poursuite avec un destin qui fait pourtant tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Des ajustements en défense, la prime au joueur le plus chaud et c’est pratique quand t’as trois monstres sur le terrain, des money times maitrisés, des rotations qui font le taf même quand elles n’étaient pas prévues au programme, et au final toujours – ou souvent – la même conclusion : des victoires, des victoires et toujours des victoires.

Attention aux Bulls si Nikola Vucevic commence à jouer comme un All-Star, attention si Zach LaVine accélère pour y valider sa place cette saison, et attention si DeMar DeRozan continue de jouer comme un fuck*n MVP. Ces Bulls courent, défendent, scorent et réfléchissent, ces Bulls sont deuxièmes à l’Est, ces Bulls font tellement kiffer.