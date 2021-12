NBA All-Star Game 2022 : les votes sont ouverts, toutes les infos pour envoyer la crème de la crème à Cleveland le 20 février prochain

Avant toute chose, on espère que vous avez passé un pur weekend de Noël. Que vous avez été gâtés, et que vous avez bien mangé. Le 25 décembre, c’est aussi le rendez-vous annuel obligatoire pour l’ouverture des votes pour le All-Star Game 2022 ! On ne change pas une Ligue qui gagne, c’est depuis ce samedi que vous pouvez voter chaque jour pour vos All-Stars préférés. Du coup, on fait le point.

On note dans le calpin, le All-Star Game 2022 aura lieu à Cleveland le 20 février prochain !

Une réunion qui s’annonce particulièrement historique, car cette année nous fêtons les 75 ans de Udonis Haslem la Ligue, ce qui devrait assurer de belles retrouvailles entre stars actuelles et stars anciennes de la NBA. Avant cela, il faudra passer par la protocolaire période de votes qui va créer ses habituels débats, ses blasphèmes et ses tendances. Que faire de Karl-Anthony Towns ? Plutôt Ja Morant ou Chris Paul ? Le back-court de l’Est est-il déjà acté ? Pendant un mois, nous allons pouvoir échanger sur ces votes, et vous pouvez déjà commencer par retrouver les infos les plus importantes ci-dessous.

⭐️ Comment voter pour le All-Star Game 2022 ? ⭐️ 🗓️ Début du vote : 25 décembre

🗓️ Fin du vote : 23 janvier 1⃣ bulletin par jour

2⃣ joueurs chez les guards par conférence

3⃣ joueurs chez les forwards par conférence VOTEZ ICI ➡️ https://t.co/fpC6OfZfR1 pic.twitter.com/vuZr55qLe1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Chaque jour, vous pouvez voter ici en alignant 2 guards de chaque conférence et 3 forwards, soit 10 joueurs au total.

Vous pouvez également voter sur l’application officielle de la NBA et sur Twitter, en utilisant le hashtag #NBAAllStar et en mettant votre joueur en hashtag (#LukeKennard).

Rien de révolutionnaire, on reste sur la sélection des titulaires pour le All-Star Game 2022. En attendant de voir qui seront les capitaines qui composeront leurs équipes (probablement Curry et KD ou Giannis), on garde les grandes lignes de postes guards et forwards ainsi que les prises de tête permanentes au niveau des joueurs éliminés par le vote.

Il restera évidemment des discussions autour des postes attribués, comme par exemple DeMar DeRozan et Zach LaVine qui ne boxeront pas dans la même catégorie que Trae Young et Jaylen Brown, ou bien Luka Doncic qui a de la concurrence avec des garçons comme Anthony Edwards dans le rétroviseur. Pour rappel, les votes des fans représenteront 50% du vote total, 25% revenant aux joueurs et 25% revenant également aux médias. Ce qui nous permettra, le 23 janvier, d’avoir le résultat final concernant les titulaires du All-Star Game 2022. Viendront ensuite les remplaçants, mais voici déjà les dates majeures à retenir.

⭐️ Les dates à retenir pour le vote du All-Star Game 2022 ⭐️ 🔷 25 décembre : début du vote

🔶 25 décembre : vote x2

🔷 7 janvier : vote x2

🔶 13 janvier : vote x2

🔷 17 janvier : vote x2

🔶 20 janvier : vote x2

🔷 23 janvier : fin du vote VOTEZ ICI ➡️ https://t.co/fpC6OfZfR1 pic.twitter.com/Arluyzkxhf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Au niveau des joueurs disponibles, tout est possible. Des stars habituelles aux joueurs de fond de banc, votre coup de coeur, c’est open bar.

Cependant, on pensait que ce serait pratique pour certains d’avoir une belle liste des joueurs à sélectionner, donc on vous présente tout ce qu’il faut ci-dessous.

LES PRINCIPAUX GUARDS DE LA CONFÉRENCE EST :

LES PRINCIPAUX FORWARDS DE LA CONFÉRENCE EST :

LES PRINCIPAUX GUARDS DE LA CONFÉRENCE OUEST :

LES PRINCIPAUX FORWARDS DE LA CONFÉRENCE OUEST :

Vous avez donc 1 mois complet pour voter ici chaque jour, on vous tiendra au courant de l’update des votes car il y aura des totaux qui tomberont lors du début du mois de janvier 2022. Allez, digestion… et à vous de voter !