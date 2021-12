Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20 ou 25 points minimum, quel est le bon coup du soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 27 décembre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec 7 matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

20 ou 25 points ou plus, l’analyse fine !

LaMelo Ball 25 points minimum contre Houston (3,25 au lieu de 2,70) : pas tous les jours que LaMelo met 25 pions dans un match, mais c’est pas comme si ce soir il affrontait les Pistons de 89 en défense. En affrontant les Rockets ce lundi soir, LaMelo a l’occasion de grapiller des votes pour le All-Star Game 2022 en nous offrant une masterclass dont il a le secret. Il faudra évidemment nourrir les copains en passes décisives, mais au scoring pour peu que les tirs rentrent un minimum ça peut vite grimper !

Terry Rozier 20 points minimum contre Houston (2,30 au lieu de 1,90) : lorsqu’on parle de LaMelo, Scary Terry n’est jamais trop loin. Capable de plus gros coups de chaud au shoot, l’ami Rozier peut mettre 20 points dans son sommeil. Encore une fois, on parle des Hornets qui affrontent Houston, donc le score pourrait vite grimper dans une affaire aussi offensive. Tout est une question d’écart de points, et de répartition du scoring. Mais on compte sur Terry pour souhaiter un Joyeux Noël à tout le monde.

Devin Booker 25 points minimum contre Memphis (2,40 au lieu de 2,00) : les Grizzlies se sont baladés hier soir à Sacramento, l’affaire ne sera clairement pas là même contre Phoenix cette nuit. Et en défense, les efforts des soldats de Memphis devront être décuplés car Devin Booker débarque. Bien tenu par les Suns le soir de Noël, l’arrière au regard de tueur pourrait profiter de l’absence de Dillon Brooks et l’envie de se venger pour nous offrir une masterclass dont il a le secret. Une très belle cote.

Bojan Bogdanovic 20 points minimum contre San Antonio (2,30 au lieu de 1,90) : il a mis 20 points minimum sur 2 de ses 3 derniers matchs, et il réalise une belle saison en toute discrétion. Bojan va affronter des Spurs en back-to-back ce soir, le genre d’équipe jeune qui aime se battre et qui s’est d’ailleurs imposée à Utah lors du dernier affrontement. La recette est simple avec Bogdanovic : les shoots seront là, faut juste que ça rentre, et cette saison on est plutôt sur cette tendance avec l’ami Croate.

Rudy Gobert 20 points minimum contre San Antonio (2,65 au lieu de 2,20) : avec tout l’amour et le respect qu’on a pour le Big Three Poeltl – Eubanks – Landale, la raquette des Spurs pourrait souffrir ce soir face aux lianes de notre Rudy national. Attention, 20 points de Gobert c’est clairement pas tous les soirs, mais il y a une option à poser ce lundi. Avec du alley-oop, du rebond offensif et du lancer, la case scoring pourrait vite grimper.

01h00 : Hornets (1,39) – Rockets (3,50)

01h30 : Hawks (3,15) – Bulls (1,48)

02h00 : Wolves (3,10) – Celtics (1,47)

02h30 : Spurs (3,50) – Jazz (1,39)

03h00 : Suns (1,29) – Grizzlies (4,30)

04h00 : Blazers (1,98) – Mavs (1,98)

04h30 : Clippers (2,60) – Nets (1,62)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

