Le pari spécial NBA Sunday : 180€ à gagner en misant sur Denver qui continue à enfiler les perles à trois-points face au Jazz

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 16 janvier, c’est un beau et court programme que nous offre la NBA avec 4 matchs au menu dont un à un horaire très européen pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Pistons (1,15) – Suns (7,10)

00h : Kings (1,48) – Rockets (2,95)

02h00 : Timberwolves (1,58) – Warriors (2,60)

02h00 : Nuggets (2,80) – Jazz (1,55)

Le pari qu’on sent bien

Les Nuggets mettent minimum 13 tirs à trois-points face au Jazz (1,80) : en feu total en ce moment, les potes de Nikola Jokic profitent certes des mauvaises défenses d’en face pour canarder à distance mais les résultats sont bien là : 20 tirs à trois-points rentrés sur la tête des Blazers, 23 sur nos amis les Lakers, en ce moment si t’es ouvert derrière l’arc et que tu portes un maillot des Nuggets tu ne te poses pas de question… tu tires. Forcément, toute l’attention du peuple sera autour du duel Gobert – Jokic dans la raquette, mais sur un match à haut tempo Denver va continuer à tirer à distance devant son public et tout ce qu’on souhaite, c’est que ça rentre. Campazzo, Hyland, Gordon, Green, Barton, Nikola face au panier, il va falloir prendre ces tirs et les planter car le retour de Rudy aux affaires va compliquer les lignes de pénétration que Utah laissait open bar récemment.

Le combiné à tenter

Minnesota gagne et il y a + de 217 points dans la rencontre face aux Warriors (1,75) : pas de Stephen Curry ce soir pour Golden State, un peu de repos pour le chef après être passé par Chicago faire ses courses en personne. L’occasion idéale pour que les Wolves fassent un gros résultat ? Allez, on va responsabiliser les cadres de Minnesota et croire en leur belle performance, dans un match bien offensif.

Une petite folie pour finir ?

De’Aaron Fox marque minimum 25 points (2,00) : la belle défense de Houston pour permettre au dragster des Kings de se régaler devant son public ? Certes, ce n’est pas tous les jours que Fox en plante 25, mais il faudra bien ça pour éviter une désillusion face aux Rockets ce soir.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

