Programme NBA : Suns – Grizzlies, waouh, un match de basket-ball avec des joueurs de basket-ball

Boom ! On commence tout juste à digérer les festivités que la NBA nous remet du dessert avec sept matchs au compteur de ce lundi soir. Des belles affiches, des moins belles, mais surtout un affrontement presque épargné par le COVID entre deux cadors de la Conférence Ouest. On s’assoit et on regarde ça.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 27 DÉCEMBRE 2021

1h : Hornets – Rockets

Hornets – Rockets 1h30 : Hawks – Bulls

Hawks – Bulls 2h : Wolves – Celtics

Wolves – Celtics 2h30 : Spurs – Jazz

Spurs – Jazz 3h : Suns – Grizzlies (beIN 4)

Suns – Grizzlies (beIN 4) 4h : Blazers – Mavericks

Blazers – Mavericks 4h30 : Clippers – Nets (beIN 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Grizzlies (3h) : parce qu’en tapant une brève revue des effectifs disponibles, le Clippers – Nets ainsi que le Hawks – Bulls passent totalement à la trappe. Du moins, face à ce petit Suns – Grizzlies qui s’annonce coolissime. Entre Ja Morant, Chris Paul, Devin Booker, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Deandre Ayton, l’on est loin de la déception devenue quasi quotidienne en ces temps troublés par le COVID. Alors bien sûr, les absences de Elfrid Payton, Dillon Brooks, De’Anthony Melton et Jae Crowder font mal au prestige de l’affiche qui perd quelques de ses valeureux soldats, mais par les temps qui courent, il est impossible de cracher sur un affrontement entre le 2ème et le 4ème de la Conf’ Ouest, fait de All-Stars et d’étoiles en devenir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hornets sont maudits : Miles Bridges et P.J. Washington sont entrés dans le protocole COVID

Malgré cela, vont-ils continuer de défendre leurs ambitions face à des Rockets qui restent sur trois revers de suite ?

Bulls et Hawks s’affrontent à Atlanta, mais il y aura-t-il des joueurs de basket-ball sur le parquet ?

Du côté des Bulls, probablement, mais rien de moins sûrs pour les Hawks qui recensent… 13 absents.

Même topo pour le Wolves – Celtics où Jaylen Brown jouera au milieu de lycéens qui ont gagné un concours « NRJ Expérience NBA »

Pas de Jayson Tatum, de Marcus Smart, de Karl Anthony-Towns, d’Anthony Edwards, de Dennis Schroder et de D’Angelo Russell

On en est donc à baver devant un Spurs – Jazz où seuls Dejounte Murray et Donovan Mitchell sont mis de côté

On la refait pas, mais c’est encore la même pour le Blazers – Mavericks, orphelin de Luka, Dame et bien d’autres

D’ailleurs, si vous n’avez pas encore regardé la vidéo, allez découvrir la jolie place de Damian Lillard dans l’apéro Top 10 All-Time des shooteurs

Clippers – Nets, James Harden et Nico Batum, sinon voilà quoi

7 matchs au programme donc, avec des affrontements qui – malgré le COVID – devraient assurer un minimum de spectacle. On se retrouve dès 1h du mat’ pour l’opening night en Caroline du Nord, d’ici-là faites le plein de café.