Le 6 majeur : pronostiquez les vainqueurs des trophées individuels en janvier !

En NBA, au début de chaque mois, les meilleurs joueurs, coachs et rookies sont récompensés au sein des deux conférences qui forment la Grande Ligue. Une occasion supplémentaire d’utiliser son nez fin pour placer de bons paris. Et ça tombe bien, car notre partenaire ParionsSport point de vente vous propose désormais le 6 Majeur, un jeu qui vous permet de pronostiquer les six heureux élus pour le mois à venir. La participation est gratuite, sur simple inscription, et qui peut rapporter de belles sommes ou des bons d’achats dans le NBA Store !

Tout d’abord, vous en avez désormais l’habitude, on vous fait ce rappel très important dans le cadre des paris sportifs : pour que cela reste fun et ne devienne en aucun cas un problème, prenez garde à ne miser que les sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Un conseil aussi simple qu’efficace avec le #FaitesPasLesboloss qui va bien.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel pour le fonctionnement du 6 Majeur, c’est par ICI. En quoi ce jeu consiste ? Comment participer ? Tout est expliqué dans le moindre détail. Maintenant, on enchaîne et on sort les nez fins ! Voici les pronos de la maison.

Joueurs du mois de janvier

Conférence Est : Giannis Antetokounmpo (6,00) : on avait déjà misé sur Giannis pour décembre mais le Freak a été plombé par le protocole COVID. Depuis son retour ? Il est en pleine bourre, lui qui a attaqué l’année 2022 en mode MVP. Tout simplement injouable, Antetokounmpo va réaliser un mois de janvier de patron au sein d’une équipe des Bucks redoutable.

Conférence Ouest : LeBron James (7,50) : en parlant de joueur qui cartonne, LeBron James continue de défier les lois de la nature alors qu’il vient d’avoir… 37 ans. Passé pas loin du trophée de joueur de la semaine lundi, le King doit aujourd’hui se démultiplier pour aider ses Lakers à gagner des matchs. S’il continue sur sa folle dynamique et que Los Angeles termine janvier avec un bilan honorable, ce sera difficile de ne pas le récompenser.

Rookies du mois de janvier

Conférence Est : Evan Mobley (4,50) : vainqueur du trophée de rookie du mois en octobre/novembre, Evan Mobley a laissé la place à Franz Wagner en décembre, l’intérieur des Cavs passant notamment par le protocole COVID. Mais depuis son retour, Mobley a repris sa campagne calibre ROY en tournant à 20 points de moyenne et plus de 7 rebonds. Evan représente l’un des symboles de la séduisante saison de Cleveland et il aura ses chances pour rafler une nouvelle récompense dans quelques semaines.

Conférence Ouest : Autre (5,00) : Josh Giddey a remporté la mise à deux reprises, la NBA aura envie de changer histoire d’apporter un peu de variété en 2022. Est-ce qu’on pense à quelqu’un en particulier pour prendre sa place ? Pourquoi pas la pépite des Rockets Jalen Green, plutôt en jambes depuis son retour de blessure.

Coachs du mois de janvier

Conférence Est : Doc Rivers (9,00) : on n’est pas particulièrement fan de Doc Rivers mais le trophée de coach du mois est souvent basé sur le bilan collectif, et les Sixers pourraient bien réaliser un beau mois de janvier vu leur calendrier. Actuellement sur quatre victoires de suite, Philly possède effectivement un programme allégé après un enchaînement plutôt hardcore en décembre. Le collectif du Doc est solide, Joel Embiid joue un basket de MVP, alors why not ?

Conférence Ouest : Steve Kerr (2,75) : les Warriors possèdent le meilleur bilan de la NBA mais Steve Kerr n’a toujours pas été récompensé, Monty Williams (Phoenix) et Taylor Jenkins (Memphis) lui grillant la politesse coup sur coup. Vu la forme actuelle des Warriors et avec le retour imminent de Klay Thompson, quelque chose nous dit que cette anomalie sera bientôt corrigée.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous en février 2022 chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

