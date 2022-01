Kyrie Irving enfin de retour : premier match de la saison à 1h30 face aux Pacers, et quoi qu’on en dise c’est une bonne nouvelle

L’année 2022 commence fort dans l’univers de la NBA, qui va voir coup sur coup le retour de deux de ses stars : Kyrie Irving et Klay Thompson. S’il faudra attendre dimanche pour revoir le second, le premier va refouler les parquets cette nuit dans l’Indiana, une première depuis le mois de juin.

He is back ! Pour la première fois depuis les demi-finales de Conférence Est contre Milwaukee et une vilaine blessure à la cheville, Uncle Drew va retrouver ses copains de Brooklyn cette nuit : 1h30 du matin, Pacers – Nets, vous l’avez compris c’est immanquable. Ce premier match de la saison pour Kyrie va officiellement mettre fin à une période de plusieurs semaines durant laquelle Irving regardait ses potes depuis son canapé. Initialement écarté par les Nets à cause de son statut vaccinal l’empêchant de jouer les matchs au Barclays Center, Kyrie a tout récemment été rappelé par une franchise new-yorkaise à la recherche de renfort. Le bilan comptable (21 victoires – 8 défaites à la mi-décembre) était certes convaincant derrière un Kevin Durant en mode MVP, mais ce dernier semblait de plus en plus seul avec les hauts et les bas de James Harden et les absences qui s’accumulaient, notamment à cause du COVID. Un scénario qui a donc ouvert la porte au retour de Kyrie, et ce malgré son statut de non-vacciné et des restrictions locales toujours présentes à New York. En acceptant de faire revenir Irving pour les matchs à l’extérieur, les Nets ont rebroussé chemin pour en emprunter un autre, celui qui leur donne – selon eux – le plus de chances d’atteindre leur plus gros objectif : un titre NBA. Et c’est donc sur le parquet d’Indiana ce soir qu’Irving va commencer son mi-temps. Le coach Steve Nash a d’ores et déjà annoncé qu’Uncle Drew ne jouera pas 38 minutes, ce qui est plutôt logique après une si longue absence et même un passage dans les health & safety protocols fin décembre. Il pourrait même sortir du banc histoire de reprendre le rythme tranquilou. Mais d’après les bruits de couloir en provenance de Brooklyn, Kyrie serait en forme et on a hâte de voir ce qu’il a en stock.

Steve Nash says Kyrie Irving won’t be playing 38 minutes but the Nets feel fine giving him some extended run. Doesn’t say whether or not he will start tonight. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) January 5, 2022

On est non seulement sur le point de revoir l’un des plus grands talents offensifs de la NBA, mais aussi le Big 3 des Nets avec KD et James Harden. Entre les bobos des uns et des autres, le monstre à trois têtes de Brooklyn n’a pas pu beaucoup évoluer ensemble l’an passé. Seulement huit matchs en saison régulière, et on sait ce qu’il s’est passé en Playoffs derrière. L’ischio pour James Harden, la cheville pour Kyrie Irving, et un Kevin Durant énormissime qui finit par s’incliner les armes à la main face aux futurs champions NBA de Milwaukee. C’est donc avec impatience qu’on attend ces trois-là ensemble sur le parquet, surtout que James Harden chauffe sérieusement depuis qu’il est sorti du protocole COVID de la NBA. Aux côtés de KD, le Barbu semble avoir retrouvé ses sensations et les chiffres parlent pour lui aujourd’hui : 32,2 points de moyenne, avec 9,6 rebonds et 11,2 caviars sur les cinq derniers matchs. Seul problème, pendant ce temps-là, les Nets ont enchaîné trois défaites de suite à la maison contre les Sixers, les Clippers et les Grizzlies, perdant ainsi leur place sur le trône au profit des Bulls. Alors clairement, le moment est venu d’arrêter les conneries et avec le retour de Kyrie Irving, ça pourrait faire très mal dès ce soir.

Uncle Drew est de retour et quoi qu’on en dise, c’est une bonne nouvelle pour la NBA. Le briseur de chevilles le plus redoutable de la Ligue manquait forcément aux puristes du basket et on a hâte de le revoir cette nuit avec la gonfle dans les mains. Pour info, il faudra ensuite patienter jusqu’au 10 janvier à Portland pour le revoir, le match face aux Blazers représentant le prochain déplacement de la bande à KD après celui à Indiana.