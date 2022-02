Kyrie Irving s’occupe de tout face aux Bucks : 38 points, une victoire avec les tripes, Uncle Drew redonne le sourire aux Nets

Battus lors des deux derniers matchs, les Nets avaient à cœur de se relancer du côté de Milwaukee. Porté par un Kyrie Irving de gala et avec un groupe qui n’a rien lâché, Brooklyn valide une victoire majuscule.

Certains l’adorent, d’autres le détestent, mais il est impossible de rester insensible face à Kyrie Irving. Plus apparu dans le groupe depuis le 12 février à cause d’une accumulation de matchs en terre newyorkaise (matchs à domicile plus le derby au Garden), Uncle Drew est revenu pile au bon moment pour remettre de l’ordre dans la maison Nets. Toujours privé de Ben Simmons (pas prêt physiquement) et de Kevin Durant (de retour d’ici une semaine), Brooklyn doit en plus composer avec un calendrier particulièrement tendu. Ils doivent jouer deux fois les Raptors, le Heat, les Celtics, les Hornets et les Sixers sur les quinze prochains jours. Avant ce chemin de croix, il fallait déjà se coltiner les Bucks, le champion en titre. Pour espérer se sortir de ce traquenard, il fallait un Mister Terre Plate au sommet de son art et Kyrie n’a pas déçu ses fans dans le Wisconsin. 38 points, 5 rebonds, 5 passes, des gros shoots tout au long de la soirée, mais aussi le sang-froid pour aller inscrire ses lancers dans un money time au couteau (12 points dans le dernier acte pour Kyrie). On n’oublie pas non plus les joueurs de devoir qui ont été déterminants pour valider le succès : Bruce Brown, Seth Curry mais aussi Andre Drummond, qui a claqué un contre féroce sur le Greek Freak en fin de match. De quoi respirer un grand coup pour Brooklyn, qui remporte seulement sa troisième victoire depuis le… 21 janvier. Un succès de prestige qui ne pourra que tirer le groupe vers le haut, reste plus qu’à enchainer désormais.

Côté Milwaukee, le grand bonhomme du jour ne s’appelle pas Giannis Antetokounmpo mais bien… Bobby Portis, meilleur scoreur des siens et qui avait activé le mode Splash Brother. Mike Budenholzer et ses hommes avaient clairement un coup à jouer dans cette rencontre mais ils ont manqué le coche dans les moments chauds. 8 lancers loupés dans le dernier acte, c’est tout simplement impensable pour arracher un match si disputé et ça conclut une triste soirée sur la ligne pour les Daims (25/38). On se demandera aussi pourquoi Giannis récupère la dernière possession alors qu’il faut clairement un tireur du parking et qu’il était loin d’être dans la zone dans ce registre ce soir. Deuxième défaite de rang à domicile contre un autre cador de l’Est, il va falloir corriger ça au prochain match. C’est Charlotte qui est de passage ce lundi dans le Wisconsin.

Kyrie Irving a fait son numéro et les Nets ont arraché un précieux succès chez les Bucks. En attendant le retour des autres membres du Big 3, Uncle Drew assure les affaires courantes.