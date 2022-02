Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Bam Adebayo sort le Heat du pétrin face à l’équipe C des Spurs

Encore une nuit de fou à vivre devant la balle orange et encore des performances à couper le souffle aux quatre coins du pays de l’oncle Sam. Un Ja Morant record face aux Bulls, Trae Young qui fait la totale aux Raptors, l’équipe C des Spurs qui fait trembler South Beach, le retour de Kyrie Irving : allez, on vous raconte tout ça dans le gros résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Celtics : 104-113

Hawks – Raptors : 127-100

Bulls – Grizzlies : 110-116

Heat – Spurs : 133-129

Cavaliers – Wizards : 92-86

Bucks – Nets : 123-126

Nuggets – Kings : 115-110

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

JA WITH THE 360 LAY! 🤯 Ja gets acrobatic on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/PpeZAOqGvr — NBA (@NBA) February 27, 2022

After scoring 25 points in the first half, Trae Young picked up a 40 piece on an efficient 17-24 FGM.@TheTraeYoung: 41 PTS, 4 REB, 11 AST pic.twitter.com/tJcykI6Xew — NBA (@NBA) February 27, 2022

Bam did it all for the @MiamiHEAT including scoring 16 points in the fourth-quarter to get the win! #HEATCulture@Bam1of1: 36 PTS | 7 REB | 4 AST | 2 STL | 3 BLK pic.twitter.com/wifFCsPLcT — NBA (@NBA) February 27, 2022

Kyrie Irving 🤝 Getting Buckets Kyrie Irving was scoring from all over the court, dropping 38 points to lift the @BrooklynNets to victory! 38 PTS (14-26 FGM) | 5 REB | 5 AST | 2 STL pic.twitter.com/Qlv5SwlA2m — NBA (@NBA) February 27, 2022

2 CLUTCH blocks by Andre Drummond & James Johnson! The @BrooklynNets lead by 1 with 7.7 remaining pic.twitter.com/2RuM1Onflq — NBA (@NBA) February 27, 2022

BOOGIE! Cousins jams down the put-back on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/j0R1CHMVxd — NBA (@NBA) February 27, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir