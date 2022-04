Et de deux ! Miami a validé cette nuit son ticket pour les demi-finales de la Conférence Est, bye bye les Hawks. Dans le même temps, Ja Morant a enfin pris ses responsabilités avec les Grizzlies et, spoiler, ça déménage. On n’oublie bien sûr pas les Suns qui ont fait la leçon aux Pelicans pour mettre les choses au point. Vous l’aurez compris, c’est l’heure du résumé de la night !

# Les résultats de la nuit

Heat – Hawks : 97-94

Grizzlies – Timberwolves : 111-109

Suns – Pelicans : 112-97

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

1/18 à trois points sur ce match entre Miami et Atlanta. pic.twitter.com/j8uW5csLfk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2022

Usher et le daron de Ja Morant 😳 pic.twitter.com/YjNGAjclT0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Desmond Bane a pris une faute technique car il a poussé Chris Finch pour faire sa remise en jeu. pic.twitter.com/dWWj9LbyD6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

REPOSE EN PAIX MALIK BEASLEY 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/HUj1pO91Ac — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

MIAMI ÉLIMINE ATLANTA : 4-1 ! 🔥 Domination totale de Jimmy Butler et ses potes, Trae Young verrouillé et les Hawks mis au silence ! 🔒 Le Heat affrontera le vainqueur de la série Sixers – Raptors en demi-finale. pic.twitter.com/GVvTzjF9zh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

L’ÉNORME TROIS POINTS DE JA !!pic.twitter.com/9Nf2U5ClFm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

LE SHOOT MONSTRUEUX D’ANTHONY EDWARDS !!!pic.twitter.com/DZVAEmf3q3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

LE LAYUP DE LA VICTOIRE SIGNÉ JA MORANT !!! pic.twitter.com/FH1oaVaHx5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Jose Alvarado en pression tout terrain, qui force une violation de Chris Paul.pic.twitter.com/YdZN4z7Y55 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

31 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contres, 12/17 au tir, 4/4 à trois points, 3/3 aux lancers francs, présent dans tous les bons coups, record de points en carrière en Playoffs… … chef d’œuvre de Mikal Bridges.pic.twitter.com/dha76CASD1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir