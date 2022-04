Les Suns devaient faire respecter leur statut de clair favori face aux Pelicans pour le retour des hostilités à Phoenix, après un début de série clairement compliqué. Mission réussie avec une victoire 112-97 et une belle maitrise qui promet pour la suite.

Les stats de ce match faites avec amour sont disponibles ici !

Au début du match, une certitude : ce duel conditionnera beaucoup de choses pour l’avenir des deux équipes dans ces Playoffs. Phoenix a un statut à faire respecter, alors les gars de l’Arizona font monter la température d’entrée de rencontre et c’est le duo Chris Paul – Deandre Ayton qui fait office de radiateur. CP3 trouve parfaitement son poto le pivot et ça fait très très mal aux Pelicans, ces derniers n’arrivant pas à stopper le jeu sur pick-and-roll des deux larrons. Le meneur fait aussi sa vie, parce qu’en plus de filer du caviar pour rassasier le collègue, le bonhomme se garde le droit d’envoyer des douceurs. Spoiler, ça fait son effet et New Orleans galère à tenir la cadence. Brandon Ingram mène l’escadron, avec l’aide de Jonas Valanciunas et Herb Jones, désormais incontournable option offensive pour la team marécages, mais ça ne suffit pas à regarder les Suns dans les yeux niveau score. On ne l’a pas dit mais Mikal Bridges s’invite aussi à la teuf pour les Soleils, pas question de rester de côté alors que les copains s’éclatent comme des petits fous. Tout ça nous donne très vite une avance d’une grosse dizaine de points et les Pels sont d’ores et déjà à deux doigts de boire la tasse après 24 minutes d’un basket parfaitement récité par les locaux des deux côtés du terrain (59-46).

Pour autant, les Volatiles ont du coeur, ils ne lâchent rien et produisent des efforts sans compter pour que l’écart n’atteigne pas le point de non-retour. Oui mais voilà, Mikal Bridges est décidément chaud et devient même le plus resplendissant des joueurs de son équipe : 31 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 blocks, si ça c’est pas du joueur complet à souhait, on ne sait pas ce que c’est. Les Suns profitent de la forme du Mikal local pour ne pas laisser une once d’espoir à Brandon Ingram et ses potes. Trop appliqués, trop sérieux, la bande de Monty Williams n’aura jamais laissé planer le moindre doute sur l’issue de la partie. La démonstration est de taille, puisqu’on avait pu émettre lors des derniers matchs quelques doutes quant à l’issue finale de cette série, prenant en compte la combativité des Pelicans et l’absence de Booker côté Suns. Il n’en est rien et on a eu ce soir droit au rappel suivant : c’est bien le premier contre le huitième dans cette série. Attention à cette équipe lorsqu’elle aura récupéré Devin, parce que le niveau de jeu et de maîtrise affiché ce soir montre toute la capacité de réaction d’un groupe arrivé jusqu’ici avec le titre NBA comme seul et unique objectif. Victoire 112-97 des Suns, c’est totalement mérité et il ne reste plus qu’a aller plier l’affaire dans le Bayou ce jeudi.

On pensait ces Suns en difficulté dans une série face à des vaillants Pelicans, il n’en est rien et Phoenix nous rappelle bien qu’ils ont le statut de favori au titre. Direction maintenant la Louisiane pour mettre un terme à la série et passer à l’étape suivante.