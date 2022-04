Confronté au forfait de Jimmy Butler, Erik Spoelstra a lancé Victor Oladipo dans le cinq de départ. Un super pari de la part du coach de Miami puisque l’arrière a sorti une prestation majuscule et Miami a décroché un billet pour le second tour.

Intenable depuis le début de la série contre Atlanta, on se doutait que Jimmy Butler allait beaucoup manquer au Heat cette nuit. Qui pour le remplacer ? Duncan Robinson ? Tyler Herro ? Non, c’est bien Victor Oladipo qui rejoint le camp des titulaires. Demander à Oladipo de venir combler l’apport du swingman était quand même sacrément ambitieux. Limité à seulement 23 minutes depuis le début des Playoffs, Toto rongeait pour le moment son frein sur le banc, attendant son heure pour briller. Passer du bout du banc à une place dans le starting five, en voilà une belle preuve de confiance de la part de son staff. Un geste que l’arrière n’allait pas laisser passer. Finie la version hésitante et irrégulière qu’on a pu apercevoir ici et là depuis son arrivée à South Beach, on a vu cette nuit le vrai Victor Oladipo, celui qu’on kiffe regarder et celui qui s’invitait parmi les All-Stars en 2018.

En manque de terrain, Dipo donnait le ton d’entrée de jeu avec huit points dès le premier quart-temps. L’American Airlines Arena exulte, le guard balance déjà les premières célébrations et on est très loin de la fin du spectacle. Si Miami ne manque jamais de hustle ni de défense, Victor a donné l’exemple à ses coéquipiers et il s’est parfaitement mêlé au moule local. Premier à se jeter sur le moindre ballon au sol, grosse défense, prêt à sacrifier son corps sur le terrain, Oladipo a montré qu’il était en mission. Offensivement, l’ancien des Pacers a également fait parler la foudre avec 23 points, à 8/16 et un joli 3/6 de loin. C’est notamment lui qui s’arrache pour offrir ce ballon du +4 à Bam Adebayo alors qu’Atlanta et De’Andre Hunter reviennent fort dans le money time. On pourra regretter les lancers offerts sur un plateau à Trae Young ensuite (sans conséquences) mais on a vu une prestation hyper solide et qui ne peut que rassurer les fans du Heat pour la suite. Tu as tes deux leaders en civil et tu peux quand même compter sur un joueur de cette qualité pour prendre les choses en main ? Boum, c’est du caviar. Il faudra voir les décisions d’Erik Spoelstra pour la suite mais Toto a clairement marqué des points cette nuit.

Victor Oladipo a activé le mode 2018 contre Atlanta et Miami pouvait difficilement espérer un meilleur remplaçant pour Jimmy Butler, blessé. Encore une belle preuve de la profondeur d’effectif du Heat, encore une raison de flipper pour la concurrence.