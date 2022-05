Il est un peu l’OVNI de ce roster du Heat, pas tout à fait assez sérieux pour en être l’un des leaders mais beaucoup trop fort pour servir uniquement de collègue de crapette à Udonis Haslem. Victor Oladipo c’est ce mec un peu hors du collectif, qui semble parfois s’intéresser davantage à sa petite carrière qu’à quelconque projet de groupe, mais c’est aussi et surtout un mec MIP il y a cinq ans et qui reste capable de faire gagner des matchs de Playoffs à son équipe. Victor Oladipo ? Ouais, on l’appelle l’OVNI.

Le recap un peu plus complet de ce Game 2 c’est juste ici

Ça existe le trophée de Meilleur Septième Homme des Playoffs ? Parce que si c’est le cas, laissez-nous vous dire que ce ne sera pas Matisse Thybulle, car au rayon des arrières all-around capables de peser en sortie de banc sur cette série, c’est bien notre bon Victor Oladipo qui s’est distingué cette nuit. Déjà bien en vue sur la fin du premier tour face aux Hawks pour remplacer numériquement Kyle Lowry, l’ancien joueur du Magic, du Thunder, des Pacers et des Rockets a intégré pour de bon la rotation de Spoelstra face aux Sixers, et après un Game 1 moyen en attaque le coquin est sorti de sa boîte cette nuit pour participer pleinement à la deuxième victoire de son équipe dans cette série. A voir le rôle qui lui sera attribué quand le retour de Kyle Lowry signifiera 35 minutes de moins pour les copains, mais jusqu’à présent Toto est tout sauf une blague.

19 points à 6/11 au tir dont 3/4 du parking, 4/4 aux lancers, 6 rebonds, 1 grosse def

La perf de Totor ce soir ? C’est une… triple perf. La première, c’est tout d’abord d’avoir réussi à devenir le Victor le plus connu de South Beach, devant Victor Newman, et vu la composition de la fanbase locale c’est un petit exploit. La seconde ? Avoir retrouvé sa verve de MIP, en envoyant une palanquée de buckets dès sa sortie de banc et jusqu’à la fin du match, permettant notamment à son équipe de se mettre définitivement à l’abri avec cinq points de suite dans le « money time ». Les skills offensifs de Vic on les connait, son handle, son hang time, etc, mais ses skills défensifs un peu moins et c’est là que surgit notre troisième point : sa défense, notamment sur James Harden. Remember les premières années du garçon, pas tout à fait Davion Mitchell ou Herb Jones, mais déjà parmi les défenseurs les plus solides de la Ligue dès sa saison rookie avec le Magic. Cette nuit Olala s’est donc rappelé au bon souvenir de ses années folles en se voyant envoyé en mission sur Ramesse, et tout en gainage et footwork défensif le Vic a tenu, et même plus que cela. Un travail de l’ombre qui a payé, on se dit par la même occasion que Kyle Lowry peut se remettre tranquillement au moins sur cette série, et donc un statut clairement valuable sur ce Game 2 qui offre une 2 673ème solution à Spoelstra pour pianoter avec son merveilleux roster.

Bam Adebayo, Jimmy Butler et Tyler Herro ont été fidèles à eux-mêmes, mais l’officieux trophée de Joueur du match revient peut-être cette nuit à Victor Oladipo. Le crowner reste un joueur difficilement sondable mais quand il évolue à ce niveau de confiance et, surtout, de justesse, on se demande bien comment les Sixers… vont pouvoir lutter face au banc de Miami. Old good days, to be continued.