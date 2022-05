Certains diront que ce n’est pas la série la plus excitante de ces demi-finales de Conférence, et à ceux-ci nous répondrons qu’ils ont raison. Un Heat bien trop en place et qui joue sans pression, des Sixers toujours privés de leur Gaulois Joel Embiid, et au final, forcément, un écart général qui s’en ressent. 2-0 Miami, la série part à Philadelphie et une question nous brûle les lèvres : reviendrons-nous à Miami avant les Finales de Conférence ?

Les stats maison du doublage de mise floridien c’est juste ici

Si près, si loin. Enfin surtout très loin. La salle de la FTX Arena se remplissait à peine qu’elle s’est déjà vidée, et les joueurs d’Erik Spoelstra ont donc rempli leur contrat, sans coup férir, presque sans émotion. Au talent, au travail, à la défense et à la profondeur de banc, quand ceux de Doc Rivers s’en remettaient au scoring de leur Middle Three (James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris), quand ceux de Doc Rivers tentaient surtout de survivre à ce match sans se prendre une grenade perdue du sniper bourré Danny Green. Le scénario du match ? Un film dont on connait la fin. Les Sixers répondent présent en début de match, Tobias Harris montre la voix mais en face Jimmy Butler est trop polyvalent et Tyler Herro montre dès son entrée en jeu que les quatre votants qui ne l’ont pas mis premier du classement du 6MOY devraient rendre leur carte d’électeur. 31-24 Mayami après un quart-temps, Philadelphie reste au contact avant la mi-temps malgré les bananes envoyées par le duo Tobias / Danny, et du côté des locaux Bam Adebayo a (re)commencé son chantier, après quelques premières minutes lors desquelles, étonnamment, DeAndre Jordan avait ressemblé de loin à un basketteur.

On sent les visiteurs sur la corde raide et le troisième quart nous donnera évidemment raison. James Harden fait ce qu’il peut mais le facteur X de cette rencontre se nomme… Victor Oladipo, auteur de 19 points en sortie de banc, mais surtout très utile en défense sur le barbu. Dans son slip pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, le MIP 2018 verrouille donc le principal chef d’orchestre et valide ses efforts défensifs en attaque, et si pour les Sixers Tyrese Maxey ne lâchera jamais le steak et si Tobias Harris reviendra en fin de match améliorer ses pourcentages… la gestion floridienne est trop sérieuse et chaque panier marqué par Philly n’est qu’un ave maria avant un énième dagger local. Jimmy Butler pianote, Bam Adebayo point centerise, Tyler Herro s’éclate et Victor Oladipo facteurixise, l’écart au score gonfle et l’écart de niveau semble beaucoup trop large pour espérer quoique ce soit pour les Sixers.

Le score final représente finalement assez bien le ressenti, et ce matin deux questions nous turlupinent. Joel Embiid reviendra-t-il dans cette série, et cette série durera-t-elle plus de quatre matchs. Games 3 et 4 prévus vendredi et dimanche soir en Pennsylvanie, le Wells Fargo Center tentera de mettre le feu à la série mais à l’heure de ces lignes le Heat domine sur toute la… ligne, le Heat qui joue d’ailleurs toujours sans Kyle Lowry et qui a sorti Duncan Robinson de sa rotation. Finger. Finger in the nose.