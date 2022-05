Dans ce Game 1 entre le Heat et les Sixers, on a assisté à un scénario étrange, mais qui s’est finalement terminé comme la logique le voulait, avec une victoire de Miami 106-92. Les locaux tirent en premier, aux Sixers de riposter au match suivant.

Les stats maison de cette première démo de la série c’est juste ici !

Toutes les bonnes histoires soignent leur début et leur fin pour maintenir le spectateur en haleine, et c’est ce qu’a parfaitement fait le Heat cette nuit dans ce Game 1. Un premier quart temps tonitruant dans lequel Miami ne ratait rien, avec un Bam Adebayo qui dominait le cercle défendu par de l’air DeAndre Jordan. Dix points et sept rebonds en douze minutes pour Eudrice, de quoi poser les bases d’un match de patron offensif. Jimmy Butler se rappelle au bon souvenir des Sixers et le fait savoir très vite en se montrant très entreprenant des deux côtés du terrain. Miami colle un 25-11 rapidement, les Sixers se réveillent tardivement par le biais de Tobias Harris qui permet aux siens de revenir à 30-22. Le Heat est impeccable avec, également, un Tyler Herro en finisseur-sniper intenable. Le futur sixième homme de l’année cale un match à 25 points à 9/17 au tir, 4/6 de loin et 7 passes, Bam est toujours en balade de santé sous le cercle, à tel point que le seul pivot titulaire du match ne ratera que deux shoots de toute la rencontre avec un beau 8/10 au tir et un 8/8 aux lancers. P.J. Tucker a lui aussi été grandement impactant dans les efforts défensifs et avec ses shoots assassins dans les corners, et malgré quelques toussotages avant la mi-temps, dans le quatrième quart le Heat mettra le coup d’accélérateur attendu, bloquant les offensives de Philly durant cinq longues minutes en profitant de la disette adverse pour passer à +20 et s’assurer la victoire.

Pourtant, le cœur de l’histoire n’est pas aussi rose pour les Floridiens, car les Sixers menés par un Tobias Harris survolté et un James Harden qui monte en température ont longtemps tenu tête au premier de l’est. Erik Spoelstra avait misé sur Victor Oladipo pour prendre en charge la second unit avant la mi-temps, un mauvais choix puisque Toto n’a jamais semblé dans le moule collectif de son équipe. Un choix qui a d’ailleurs condamné Duncan Robinson sur le banc. Tiens. Certes, Jimmy Neutron ne réalise pas une grande saison, mais son shoot à 3-points peut toujours servir, et en première mi-temps Philadelphie s’est donc appuyé sur cette erreur de casting tout comme le Heat ne se gênait pas pour forcer sur DeAndre Jordan pour amorcer son comeback. James Harden a parfois montré quelques séquences vintage avec du gros handle, des bons cross, des choix de passes judicieux ou de tirs intelligents, mais ces séquences étaient trop isolées pour espérer créer un véritable danger. Le barbu n’a inscrit au final que 16 points, en l’absence d’Embiid c’est trop peu pour un joueur de sa trempe. Les Sixers perdront le contrôle de l’histoire en fin de troisième quart, là où Adebayo décida de dire stop en recommençant à dominer sous le cercle. Miami place alors un run de 10-0 et se remet sur le droit chemin, et la suite vous la connaissez.

Le Heat a tiré la première balle dans cette série, le tout sans jouer son meilleur basket de manière régulière. Les Sixers ont trouvé les solutions dans certaines parties du match et cela devra servir de moteur pour le Game 2. Doc Rivers doit désormais s’ajuster et sortir le touriste son pivot titulaire du cinq (bien que ce ne soit pas prévu pour le moment). Le Heat mène 1-0 !